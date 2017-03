Programdömpinget kínál idén is Arad és Pécs a testvérvárosok lakóinak

Évtizedes hagyomány folytatódik idén is a Pécs és Arad közötti kulturális együttműködésekben azzal, hogy a két település 2017-ben is számos kulturális programot kínál a testvérvárosok repertoárjából a helyieknek. Az idei megállapodást szerdán írta alá Bognár Levente, Arad és Őri László, Pécs alpolgármestere.



Bognár Levente a programokat bemutató sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a két testvérváros, Arad és Pécs együttműködése példaértékű, ami elsősorban az elkötelezett kulturális szakembereknek, művészeknek és önkormányzati munkatársaknak is köszönhető. Hangsúlyozta: az élő kapcsolat nemcsak önkormányzati, hanem intézményi szinten is komoly megállapodások formájában ölt testet, emellett a civil szervezetek is sikerrel keresik az együttműködés formáit.

Őri László azt hangsúlyozta, hogy az erőteljes kulturális kapcsolat segítségével az anyaországban élő magyarok komoly betekintést kapnak Arad mai művészeti mindennapjaiba, a határon túl élők pedig a pécsi programok segítségével kapnak képet városunk kínálatából. Kiemelte: A Pécsi Napok keretében Arad, az Aradi Napok keretében Pécs kap majd idén is külön bemutatkozási lehetőséget.