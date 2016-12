Problémamegoldó versenyt rendeznek az iskolákban

Január 22-éig regisztrálhatnak a diákok az Országos Középiskolai Problémamegoldó Versenyre (OKPV). A 2017 első negyedévében megrendezendő, történelmi témákat feldolgozó stratégiai versenyt negyedszer hirdette meg a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Case Solvers elnevezésű szervezet.



Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a többfordulós versenyen valamennyi középiskolás diák részt vehet, aki otthonosan mozog a történelem világában, szeret érvelni, csapatban dolgozni és szívesen fejlesztené problémamegoldó és előadókészségeit.



A jelentkezési időszak az online selejtezők végéig, január 22-éig tart. A korábbi évekhez képest újítás, hogy idén nemcsak háromtagú csapatok regisztrálhatnak, hanem január 15-éig egyénileg és párban is lehet nevezni, utóbbi esetekben a szervezők állítják össze a csapatokat. A regisztráció után a pályázók rendelkezésére áll egy hatrészes videósorozat, amelynek segítségével elsajátíthatják az esettanulmányok megoldásához szükséges eszköztárat.



A versenyzők három fordulóban mérik össze tudásukat. Január 22-ig online tesztet töltenek ki a csapatok, amelyek közül a legeredményesebbek továbbjutnak a február 11-ei regionális döntőkbe(Székesfehérvár, Miskolc, Pécs, Budapest). A márciusi döntőnek a Mathias Corvinus Collegium ad otthont, ezen a legjobb tizenkét csapat lehet majd ott. A résztvevők minden esetben 72 órával a fordulók előtt kapják meg az esettanulmányt, amelynek megoldását szakmai zsűri előtt mutatják be. A döntőben a zsűritagok között lesz Romsics Ignác történész és Strohmayer János közgazdász is.