Próbálkoznak a pécsi kesztyű lenyúlásával, vigyázni kell, könnyen kínait sózhatnak ránk

Különös levél landolt nemrég Marczi Gábor e-mail fiókjában. A Pécsi Kesztyű Klaszter elnökével egy ismeretlen cég nevében közölték, hogy több „pécsi kesztyűs" internetes címet is megszereztek. Nem ez az első ilyen jellegű eset, mivel a márkanevet nem engedték levédetni, a Kínában gyártott terméket is értékesíthetik pécsiként.

Továbbra is jól cseng a pécsi kesztyű név, nem csoda hát, hogy külföldről is próbálkoznak pénzt szerezni annak használatával. A napokban például Kínában jegyeztetett be egy külföldi cég tíz „pécsi kesztyűs" internetes címet, úgynevezett domain nevet.

- Erről egy e-mailben tájékoztattak, majd amikor visszaírtam nekik, közölték, hogy csak pénzért mondanának le ezekről a címekről - tudtuk meg Marczi Gábortól, a több céget tömörítő Pécsi Kesztyű Klaszter elnökétől.

Kérdésünkre elmondta, nem fizetnek azért, hogy megkapják az internetes neveket és nem gondolja, hogy komoly hátrányuk vagy káruk keletkezne a név lenyúlásából.

A pécsi kesztyű, mint márkanév használatának kérdése egyébként nem először vetődik fel. A klaszter és a megyei iparkamara azt szeretné, ha az elnevezés Magyarországon és Európában is védelmet kapna, és azt csak a helyi gyártók használhassák. Az illetékes hivatalban azonban erre nem adtak engedélyt.

Katonai kesztyűket készítenek Bár a névhasználat ügye néha problémás, összességében nincs oka panaszra a helyi cégeknek. Piaci helyzetük stabil, tavaly év végén pedig egy nem várt, jelentős megrendelés futott be: jelenleg is munkát ad a NATO katonáinak szánt kesztyűk gyártása.

- Sajnos nem lehetünk olyanok, mint a francia Champagne pezsgő, ezt a nevet ugyanis csak azok használhatják, akik abban a régióban termesztik az alapanyagul szolgáló szőlőt. Hasonlót szerettünk volna mi is, ám csak logóval együtt engedték levédeni a márkanevet.

Emiatt aztán egészen furcsa esetek is előfordulhatnak. Korábban több alkalommal is pécsi kesztyűként kínálták az Ázsiában gyártott terméket a városban, ám manapság már kisebb trükkel próbálják ezt elrejteni. A klaszter vezetője a Széchenyi téri karácsonyi vásáron szúrta ki az egyik árusnál, hogy a Kínából származó kesztyű címkéjén az ilyenkor szokásos „Made in China" (Kínában gyártott) szöveg helyett „Made in PRC" szerepelt. Elsőre nem biztos, hogy mindenkinek leesik, hogy a két szöveg gyakorlatilag ugyanazt jelenti, a PRC ugyanis a People's Republic of China, azaz a Kínai Népköztársaság rövidítése.

Egyes budapesti piacokon még rosszabb a helyzet. A tapasztalatok szerint a Kínából származó termékekről szemrebbenés nélkül állítják az eladók, hogy pécsi termékről van szó.

Résen kell lenni a vásárláskor, hogy elkerüljük a hamisítványt.



Képünk az igazi pécsi kesztyűket kínáló belvárosi üzletben készült.