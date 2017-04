Pizsiparti a Planetáriumban: Pécsre látogatott a Da Vinci Learning TV-csatorna - Videó!

A Da Vinci Learning TV-csatorna a szórakoztató és egyedi tanulást különleges helyszíneken megrendezett pizsamapartikon hozza el. Április elsején, szombat este, a Zsolnay Negyed Planetáriumában szerveztek izgalmas pizsamapartit a gyerekeknek.



„Csatornánk inspiráló tanulási élmény nyújt a kíváncsi elméknek, korhatár nélkül. Célunk, hogy ezt ne csak a képernyőn, hanem további felületeken és eszközökkel is megtegyük, ezért támogatjuk a pizsamaparti sorozatot." - mondta Ferdinand Habsburg, a Da Vinci Learning csatorna igazgatója.

A program állandó eleme minden helyszínen az éjszakai kalandtúra , vagyis az adott intézmény tematikus, zseblámpás felfedezése és a Da Vinci Learning élményóra, ami filmvetítésből és kapcsolódó programból áll. Az első vidéki helyszín a Planetárium volt a Zsolnay Negyedben, ahol a csillagok és bolygók világával ismerkedhettek meg a pizsamás felfedezők. A koncepció lényege az élménytanulás. A Da Vinci Pizsamaparti egy olyan egyedülálló program, ahol a 7-12 éves gyermekek élményeken keresztül, szórakoztató módon ismerkednek meg a helyszínekhez kapcsolódó érdekes tematikákkal.

Szombat este 27 pécsi gyerkőc gyűlt össze a programon, először egy játékos beszélgetést tartottak csillagászat témában. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták meg egymást és a program vezetőjét. Később csillagászati távcsövekkel kémlelték a csillagos égboltot, a tiszta időben minden fontos égitest remekül látszott.

Éjszaka a Planetáriumban