PET-palackot dobtak a krokodil kifutójába - Az állat szájából vették ki, s ezzel megmentették

Kis híján szomorú eseménnyel végződött a Pécsi Állatkert gyermeknapi programja, Morzsi, a rombuszkrokodil ugyanis majdnem lenyelt egy PET-palackot, ami végzetes is lehetett volna.

Az állatkert Facaebook-oldalán tetté közzé az alábbi bejegyzést:



„Gyermeknapi programunk kis híján szomorú eseménnyel végződött. Egy felelőtlen látogató a képen látható PET-palackot dobta Morzsi, a kubai rombuszkrokodil kifutójába. Krokodilunk a szájába kapta a palackot, és megpróbálta megenni, ekkor szóltak az esetről gondozóinknak.







A krokodil számára veszélyes tárgyat az utolsó pillanatban sikerült kiszedni Morzsi szájából, mielőtt azt az állat lenyelte volna. Rombuszkrokodilunk jól van, ép bőrrel megúszta a kalandot.



Sajnos egyes felelőtlen látogatók miatt korábban már történt tragédia: Morzsi apja, Józsi a medencéjébe dobált és lenyelt pénzérmék miatt, bélelzárodásban pusztult el a régi Akvárium-Terráriumban évekkel ezelőtt.

Minden kedves látogatónkat arra kérjük, hogy az állatok kifutójába SEMMIT SE DOBJANAK BE, mivel ezzel az állataink életét veszélyeztethetik! Kérjük önöket, erre látogatótársaikat is figyelmeztessék: jelen esetben is segítőkész vendégeinknek köszönhetjük a nagyobb tragédia megelőzését".