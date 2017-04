Perel a város: nem hagyják, hogy ingatlanokat einstandoljon a Zsolnay szír tulaja

Keresetet nyújtott be az önkormányzat jogi képviselője a Fővárosi Törvényszékhez azt követően, hogy négy pécsi, az önkormányzat birtokában lévő ingatlanra jegyeztetett be jelzálogjogot Bachar Najari, a Zsolnay Zrt. többségi tulajdonosa.

Amint arról beszámoltunk ((írásunkat lásd a kapcsolódó anyagok között, jobbra fent), februárban Bachar Najari (képünkön), a Zsolnay Zrt. többségi tulajdonosa a napokban négy pécsi önkormányzati (a Líceum, a Corvin Ottó, a Perczel és az Esze Tamás utcákban található) ingatlanra is jelzálogjogot jegyeztetett be.



Erre úgy kerülhetett sor, hogy tavaly az MFB felmondta a Zsolnay a szóban forgó ingatlanokkal is biztosított 433 millió forintos hitelét, majd eladta azt a West Hungária Baunak (WHB), utóbbi azzal együtt megkapta a zálogjogokat is.



Najari tavaly nyáron magánvagyonából kifizette a tartozást a WHB-nak, így hozzá kerültek a jelzálogjogok.



A pécsi önkormányzat azonban vitatja mindennek a jogszerűségét. Érdeklődésünkre a városházán elmondták, a földhivatal február elején megküldött határozatával kapcsolatban a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtottak be, majd a város jog képviselője a Fővárosi Törvényszékhez április elején keresetet adott be a jelzálogjog bejegyzés törlése és az eredeti állapot helyreállítása céljából. A perre tekintettel a földhivatal előtt folyamatban lévő eljárás felfüggesztését is kérték.



A szóban forgó tartozások egyébként az előző, szocialista városvezetés ideje alatt keletkeztek. Az egyik 1999-ből való, amit három évvel később egy újabbal is megtoldottak.