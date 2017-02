Pécsi önkormányzati ingatlanokra tenné rá a kezét a Zsolnay szír tulajdonosa

Négy pécsi, az önkormányzat birtokában lévő ingatlanra jegyeztetett be jelzálogjogot Bachar Najari, a Zsolnay Zrt. többségi tulajdonosa. A pécsi városházán információink szerint szakértők bevonásával egyeztetnek a hogyan továbbról, a bejegyző határozatot minden bizonnyal megfellebbezik.

Mondhatni már-már „történelmi" adósságok köszöntek vissza azzal, hogy Bachar Najari (képünkön), a Zsolnay Zrt. többségi tuljadonosa a napokban négy pécsi önkormányzati (a Líceum, a Corvin Ottó, a Perczel és az Esze Tamás utcákban található) ingatlanra is jelzálogjogot jegyeztetett be .

Erre azt követően kerülhetett sor, hogy miután tavaly az MFB felmondta a Zsolnay a szóban forgó ingatlanokkal is biztosított 433 millió forintos hitelét, és eladta azt a West Hungária Baunak (WHB), utóbbi megkapta a zálogjogokat is.



Najari tavaly nyáron magánvagyonából kifizette a tartozást a WHB-nak, így hozzá kerültek a jelzálogjogok , amelyeket most érvényesített.



A városházán érdeklődésünkre ez utóbbit megerősítették. Információnk szerint az önkormányzatnál vizsgálják a jogi lehetőségeket, szinte bizonyos, hogy megfellebbezik a bejegyző határozatokat.



A szóban forgó tartozások egyike még 1999-ből való , akkor indították el a cég reorganizációját 556 millió forint hitel felvételével, amit három évvel később még 177 millióval megtoldottak.

Egymást váltották a tulajdonosok A Zsolnayt a rendszerváltás környékén két amerikai cég is szerette volna megvásárolni, ám az állami vagyonügynökség elutasította ajánlatukat. 1992-ben részvénytársasággá alakították, majd a fő tulajdonos a Magyar Fejlesztési Bank lett. 2003-ban az ÁPV Zrt. lett a gazda, majd 2006-ban ingyen, ám az addigra 1, 5 milliárdra duzzadt adóssággal együtt megkapta a pécsi önkormányzat. Még kétszer gazdát cserélt, mígnem az akkori utolsó 2012-ben egy forintért újra visszaadta városnak. A Pécs Holding Zrt. pályázatot írt ki a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. 74,5 százalékos tulajdonrészére, ami 180 millió forintért lett Bachar Najarié, aki vállalta az 500 millió forintos tőkejuttatást is.





Az előző, szocialista városvezetés alatt keletkezett hitel felvevői egyébként információink szerint azt is vállalták, hogy amennyiben a Zsolnay nem lesz nyereséges, kötbért fizetnek az államnak, s erre bizony sor is került, a 2010-es kormányváltásig több alkalommal is.

Mindeközben a Fővárosi Törvényszéken jelenleg is zajlik a per, amelyben az önkormányzat 300 millió forintot követel kártérítésként a Zsolnay Zrt.-től, azért, mert a szír többségi tulajdonos egy szerinte ennyire taksált hajmáskéri ingatlant vitt be apportként a cégbe, viszont az a Pécs Holding által készíttetett értékbecslés szerint ötvenmilliót sem ér.



Bachar Najari, a Zsolnay Zrt. többségi tulajdonosa azt vállalta, hogy az apportot a porcelángyártás érdekében hasznosítják, ez pedig az önkormányzat álláspontja szerint biztosan nem teljesül, mivel a Pécstől több száz kilométerre lévő lerobbant ingatlant semmire tudja a Zsolnay-gyár használni.