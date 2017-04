Pécsi fiatalamber, Kölyök, azaz Nemes Gábor nyerte a Fülesbagoly Tehetségkutatót

Videó! Rendkívüli izgalmakat tartogatott és fantasztikus muzsikákkal zajlott le szombaton a Fülesbagoly Tehetségkutató döntője. A tíz együttes közül a szakmai zsűri a Kölyök nevű egyszemélyes zenekarnak, azaz a pécsi Nemes Gábornak ítélte a fődíjat.

A Fülesbagoly Tehetségkutatót még januárban hirdették meg a szervezők, és magyarországi illetve határon túli magyar, lemezkiadói és országos rádiós játszással nem rendelkező, a könnyűzene bármely stílusában muzsikáló együttesek illetve előadók jelentkezését várták.

Rendkívül sokan neveztek be a versenyre, összesen 151 produkció küldött be hanganyagot. Ezeket előzsűrizték, és így alakult ki a döntős mezőny. A fináléban 10 zenekar mutathatta be élőben tudását, mindenki 20 perces minikoncerttel.

A szakmai zsűri (Andrásik Remo, a Hangszeresek Országos Szövetségének főtitkára, Borcsik Attila, a Petőfi Rádió zenei szerkesztője, Süli András, a Campus Fesztivál programigazgatója és Warnusz Zsuzsa zenész) négy szempont szerint pontozta a produkciókat: hangszeres tudás, dalszövegek, egyediség, összkép. Ezekből álltak össze a végső pontszámok.

A Fülesbagoly Tehetségkutatót Kölyök, azaz Nemes Gábor nyerte. A pécsi fiatalember egyszemélyes zenekarként egy fantasztikus performansz-koncertet adott, ehhez segítségére voltak a loop-pedálok. A fellépés során kiderült, hogy kiváló énekes, gitáros és beat-boxos, továbbá a didgeridoo-t is mesterien használja.

Egy nóta Nemes Gábortól: Látod rózsám





Nyereményei többek közt a Campus Fesztiválon való fellépés, kislemez készítése a Supersize Recording Stúdióban, 5 millió forint értékű sajtómegjelenés, kampány a Zeneszöveg.hu oldalon, egészoldalas interjú a Rockstar Magazinban, illetve fellépés az Öröm a Zene döntőjében, ahol a fődíj 3 millió forint.

Második helyen végzett a Baron Mantis. A rockduó hatalmas energiával zúzta le a koncertjét. Az értékes sajtómegjelenések mellett Süli András felajánlott nekik egy Campus Fesztiválos fellépést.



A verseny bronzérmese Szipka-loops lett, aki szintén egyszemélyben örvendeztette meg a közönséget egy lenyűgöző bass/loops/hip-hop előadással.