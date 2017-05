Pécsi étterem előtt loptak meg egy férfit

Egy pécsi étterem előtt kért pénzt egy férfi, majd a sértett pénztárcáját is elvette, és arra kényszerítette, hogy bankkártyájáról is vegyen le pénzt.



Rablás bűntett elkövetése miatt nyomozott a Pécsi Rendőrkapitányság egy 19 éves pécsi férfi ellen, aki január 29-én hajnalban egy pécsi étterem előtt pénzt kért egy férfitól, aki adott is neki valamennyi aprót, azonban a férfi ezzel nem érte be, kikapta a sértett kezéből a pénztárcát, és kivett belőle ötezer forintot. A gyanúsított azonban még ennél is többet akart, ezért megfenyegette a férfit, hogy vegyen le pénzt a bankkártyájáról is, különben meg fogja késelni. A sértett a fenyegetés hatására levett tizenötezer forintot, majd átadta a gyanúsítottnak.

A rendőrök pár órán belül, a lakhelyétől nem messze fogták el a gyanúsítottat, majd előállították. Az ellene folytatott nyomozás iratait a Pécsi Rendőrkapitányság a napokban vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.