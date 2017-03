Pécsett nyílt meg az országjáró kiállítás-sorozat

Elsőként Pécsett tekinthető meg a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége jubileumi kiállítás-sorozata, amely a „Tegnap - ma - holnap" címet viseli.

Az országokon átívelő kiállítás-sorozat a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége (VUdAK) fennállásának 25. évfordulója alkalmából ad keresztmetszetet 22 művész munkásságából. A tárlat márciustól novemberig három ország hat nagyvárosában lesz látható. Az első megnyitóra március 2-án a pécsi Lenau Házban, a magyarországi németek egyik fontos kulturális központjában került sor.

A Lenau Házban a mecseknádasdi, különösen nagy hagyományokkal rendelkező Alte Kameraden zenekar hatásos zenei nyitányát (képünkön) követően Schuth János, a szervezet elnöke vezette be a közönséget a VUdAK történetébe:

- Szövetségünket 1992. február 12-én jegyezték be egyesületként. Azelőtt csak a magyarországi német költőknek-íróknak létezett egyesülete, amely azután a német származású képzőművészeket is befogadta. Azóta számos neves művész alkot és inspirálja egymást a szövetségünk tagjaként, mi több, közös műalkotások is születnek, és mindez gazdagítja a magyarországi német művészeti életet. A VUdAK bel- és külföldön - mindenekelőtt a külhoni német kisebbségek körében - komoly elismertségnek örvend.

A hagyományápolás és a változó világra való reflektálás a küldetésük, erre utal a kiállítás-sorozat címe is - erre már Matzon Ákos kurátor, a szervezet művészeti szekciójának elnöke világított rá. - A címbéli „tegnap" szóval a sorainkból már eltávozott, műveikkel azonban jelen lévő művészbarátainkra emlékezünk - mondta. - Mindenekelőtt Misch Ádámra, Bartl Józsefre, König Róbertre és Heitler Lászlóra, akik munkásságukkal nagy hatást gyakoroltak szövetségünkre. Mi, a szekció jelenleg is aktív alkotói felelősséggel tartozunk a „máért": ennek jegyében gondoskodunk az utánpótlásról, így három új, fiatal és tehetséges tagot köszönthetünk tagjaink és egyúttal a kiállítók sorában. A kiválasztott műveket pedig hamarosan európai körútra visszük - a címbéli „holnap"-pal pedig erre utaltunk.

- A 25. születésnap egyszerre emlékeztet bennünket a létezésre, a folyamatos megújulásra, és reményt ad a folytatásra - mondta a kiállítást megnyitó beszédében Cseh Borbála. A művészettörténész kiemelte, hogy a VUdAK stabilitására a művészek minőségre való törekvése, alkotói szabadsága, szoros együttműködése és haladó gondolkodása jelent garanciát: - Negyed századdal ezelőtt nem volt magától értetődő, hogy egy művész a munkásságát az identitásával mint szemponttal egészíti ki. Időközben kiderült, hogy a modern művészet hatással lehet a nemzetiségi önazonosság-tudatra is, hiszen a vizualitás - az anyanyelvhez hasonlón - nagyban hozzájárulhat a gondolatok és érzelmek kifejezéséhez, mások megértéséhez, és segíthet abban, hogy szabadon, színvonalasan, magyarországi német világpolgárokként kommunikáljunk egymással. A kortárs magyarországi német művészet a világ művészetének jelentős szelete - hangsúlyozta.

A jubileumi kiállítás Pécs után Berlinbe, Brüsszelbe, Eupenbe, Stuttgartba, majd végül Budapestre látogat, és mindenütt a VUdAK irodalmi szekciójának alkotói által bemutatott zenés felolvasással zárul. A pécsi tárlatot a Lenau Házban március 23-án zárják. A dél-dunántúli városban működő, az egykori VUdAK-tag Koch Valériáról elnevezett német nemzetiségi iskolaközpontban emellett hamarosan felolvasással és workshoppal színesített projektnapot is tartanak.