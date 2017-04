Pécsett mutatják be először a Szulejmán-filmet

A pécsi Apolló Moziban tartják csütörtökön a Szász István rendezésében elkészült, a Szigetvár melletti Szulejmán-sírkomplexum feltárását bemutató, mintegy félórás dokumentumfilm premierjét.



A Pécsi Tudományegyetem Kelet-Mediterrán és Balkán Tudományok Központjának igazgatója, Pap Norbert hangsúlyozta: a Szulejmán szultán sírkápolnája nyomában című produkció első fele a türbe felfedezését, annak módszertanát járja körül, második része pedig kutatási eredmények fogadtatását, valamint az "óriási érdeklődést" mutatja meg.

Felidézte, hogy a 2012-ben indult, napjainkig is tartó munkálatokról a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásával megvalósult produkció mellett eddig hat film és televíziós program készült. A témát mások mellett a Travel Channel, a ZDF History, a Discovery Channel, az M5 és a horvát televízió is feldolgozta. "Mivel példátlan, hogy olyan sok film készüljön egy magyar tudományos projektről külföldön, ezért döntöttük el, hogy készítünk egy magyart is, amely a kutatókat emberi sajátosságokkal felruházva és nem absztrakt, mitikus szereplőként mutatja be. Ez lehetőséget adott arra, hogy olyan háttér-információkat is képre vigyünk, amelyek eddig rejtve maradtak, például azokat a vitákat, amelyek a közéletben keletkeztek" - fogalmazott.

A film a kutatásban résztvevők és narrátor segítségével eleveníti fel, hogy miképpen született meg a feltárás programja. Bemutatja egyúttal annak közéleti, gazdasági és politikai vonatkozásait, illetve azt is, hogy milyen dimenziókat "ért meg" a nemzetközi nyilvánosságban. A szereplők a PTE kutatói, valamint magyar és török közéleti személyiségek; abban megszólal mások mellett Hóvári János, a Zrínyi Miklós Emlékév Emlékbizottság elnöke, Feridun Emecen török professzor, Vass Péter, Szigetvár polgármestere, Fodor Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója. Mint kitértek rá, a filmben drónfelvételeket, exkluzív fotókat, történeti ábrákat és a kutatási anyagokat, illetve animációkat is láthat a közönség.

A következő vetítést április huszonegyedikén tartják az MTA-n, majd május huszonegyedikén az ELTE Gólyavár rendezvényházában - részletezte Pap Norbert, aki hozzátette: az alkotás meghívást kapott Debrecenbe, Tatára és Mohácsra, illetve külföldi vetítéseket is terveznek. Beszámolt arról is, hogy a múlt héten került nyomdába a kutatási eredményeket háromszáz oldalon, színes ábrákkal bemutató könyvük, amelyben tíz szerző tizenegy tanulmányát publikálják.