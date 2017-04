Pécsett koncertezik a frissen díjazott magyar zenekar

A Belau az Island of Promise című bemutatkozó videójával tűnt fel a magyar zenei életben, amely számos elismerést gyűjtött be. Az első lemezük The Odyssey címmel nemrég jelent meg, amely a napokban Fonogram-díjat kapott az év elektronikus zenei albuma kategóriában. Pesti és külföldi koncertek után, április huszonkettedikén, Pécsett idézik meg a nyarat.



A Belau kezdetben szóló projektként, később duóvá bővülve körülbelül egy éve tűnt fel a magyar zenei palettán. A frissnek mondható projekt által megzenésített világában az elvágyódás és a reményteli hangulat találkozik aktuális elektronikus zenei alapokkal. A céljuk, hogy gondolatban olyan áhított helyekre kalauzolják hallgatóikat, ahova titkon önmaguk kívánnak eljutni.

A Belau egy év alatt számos sikernek örülhetett: tavaly több portálon is bekerültek az év legjobb dalai és klipjei közé, megnyerték a Klipszemle különdíját, több komoly rádiós játszással is büszkélkedhetnek. A fiatal formáció nyáron közel negyven állomásos turnén vett részt, ahol többek között olyan eseményeken is fellépett, mint a Sziget, a Balaton Sound, a Paloznaki Jazz Piknik vagy a tavaly Európa legjobb fesztiváljának választott kolozsvári Untold.



Hallgasson bele You And I című számukba:





Kedves Péter kezdetben egyszemélyes projektje - Buzás Krisztiánnal és élőben session zenészekkel kiegészülve - időközben zenekarrá nőtte ki magát. A Belau első, The Odyssey című lemezén a tőlük koncerteken megszokott instrumentális dalokon kívül olyan tehetséges fiatal énekesnők kaptak kiemelt szerepet, mint Antonia Vai, Dallos Bogi, Herrer Sára, Myra Monoka és Szécsi Böbe (utóbbi hallható élőben is). A dalok egy különleges utazást zenésítenek meg a Földközi-tenger térségében és ezt a világot szeretné a formáció még jobban átadni azoknak, akik elmennek a koncertjeikre.

A Fonogram-díjas zenekar a dupla teltházas lemezbemutatója, londoni koncertje, és erdélyi turnéja után, április huszonkettedikén, Pécsett, májusban pedig külföldön mutatja be The Odyssey című nagylemezét.