Pécsett is tartanak OrgonaPont koncertet

Augusztusban tizenhat városban 28 koncerttel várja a közönséget a Filharmónia Magyarország OrgonaPont sorozata, amelynek különböző állomásait számos hangszerpárosítás és az orgona-énekhang együttese teszi különlegessé.



A szervezők MTI-hez hétfőn eljuttatott tájékoztatása szerint idén Pécs és Budapest mellett Győrben, Balatonlellén, Balassagyarmaton, Vácon, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Debrecenben, Hajdúszoboszlón, Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Szegeden, Orosházán és Békéscsabán is tartanak koncerteket.



Az orgonahangzás ezúttal a trombita, a hegedű és a furulya virtuóz játékával egészül ki - írták. Mint hangsúlyozták, neves orgona-, hegedű-, furulya- és énekművészek mellett a Magyar Rádió Gyermekkórusa, a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara, a Purcell Kórus és a Budapesti Tomkins Énekegyüttes is "grandiózus hangversenyekkel" készül.



A koncerteken mások mellett Bach, Vivaldi, Mendelssohn és Liszt Ferenc művei, valamint népszerű filmzenei dallamok is felcsendülnek. Az OrgonaPont egyik kiemelt helyszínén, Pécsen négy koncerttel várják a közönséget Kovács Szilárd, a pécsi bazilika orgonistája és a Junior Prima díjas Balatoni Sándor közreműködésével.



A közleményben a koncertek közül kiemelték az augusztus 11-i budapesti estet is, amelyen a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia Templomban Szamosi Szabolcs orgonaművész Nyári László és Büttner Orsolya hegedűművészek közreműködésével Bach, Franck és Paganini műveit adja elő.



A Budavári Evangélikus Templomban Bán István orgonaművész Avvakumovits Györgyi szoprán énekessel Barock Pure címmel lendületes örömzenélésre invitálja a publikumot augusztus 18-án. Augusztus 16-án a szegedi dómban Sebestyén Márta előadásában magyar népdalok és egyházi népénekek csendülnek fel szólóban és orgonakísérettel.



Balatonlellén Kosóczki Tamás orgonán, Solymosi Péter pedig trombitán idézi meg Albioni, Purcell és Widor műveit augusztus 22-én a Római Katolikus Plébániatemplomban. A sorozat zárásaként Haydn A teremtés című oratóriumát tűzik műsorra a Határon Túli Magyar Zenészek Szimfonikus Zenekara és a Purcell Kórus előadásában, Vashegyi György vezényletével augusztus 25-én a pécsi székesegyházban. További információk az orgonapont.hu oldalon találhatóak.

