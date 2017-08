Pécsett is börtönbüntetést követelnek a kegyetlen állatkínzóknak a szurkolók

Pártok is jelen lesznek?

Minden bizonnyal sokakat érdekel majd a szurkolók szombati megmozdulása. A közösségi oldalon olvasható bejegyzésük szerint a Baranyában működő állatvédő szervezetek is örömmel fogadják őket, sőt, még a politikai is érdeklődést mutat. Elképzelhető tehát, hogy pártok képviselői is az ügy mögé állnak. A lakossági fórum délután egy órakor kezdődik.