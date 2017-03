Pécsett is a víz világnapját ünneplik hétvégén

A vízzel kapcsolatos problémákra, feladatokra figyelmet irányító nemzetközi akciónap témája idén a használt víz, annak is egy kevésbé ismert oldala: a szennyvizet mint olcsó, fenntartható energiaforrást állítja a középpontba. A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. és a Pécsi Állatkert idén együtt köszönti a víz világnapját.



A szennyvízre általánosan úgy tekintünk, mint egy eltüntetendő problémára, amitől meg kell szabadulni. Mi-közben ami a lefolyónkba kerül, sok értékes anyagot tartalmaz és újrahasznosítható: a megfelelően kezelt szennyvíz olcsó és fenntartható energiaforrás, amely hatalmas lehetőségeket rejt magában. A tisztított szennyvíz különböző eljárásokkal szolgálhatja például a mezőgazdaságot, az energiatermelést és az ipart. Olyan megfizethető vízkészlet, ami energiát, növénytermesztési tápanyagot és kivonható nyersanyagokat adhat.

Nem az utolsó állomása a víz ember irányította útjának - a szennyvíz a körforgás újraindulását teszi lehetővé, és legalább olyan gondosan, értékként kell kezelnünk, mint a vizet a körforgás minden egyes pontján.

Szennyvíz újratöltve: áram a csatornából

Pécs élen jár a használt víz kiaknázásában: a városban és vonzáskörzetében naponta keletkező 26 ezer köbméternyi szennyvíz - a tisztított víz mellett - áram, hőenergia és komposzt formájában éled újjá. A pécsi szenny-víztelepen működő biogáz erőmű a szennyvíz kezelése során keletkező iszapból évi 4,6 millió kWh zöld áramot és 20-25 ezer GJ hőenergiát termel, ami a rendszerbe visszaforgatva biztosítja a tisztításhoz szükséges energiát (sőt, időnként a víztermelő kutakat is ellátja árammal).

A telepen szinte semmihez nem használnak ivóvizet: évi 120-150 ezer köbméternyi vizet váltanak ki újrahasznosított szennyvízzel. Az iszap komposztálás után a mezőgazdaságban hasznosul, értékes tápanyaggal gazdagítva a földeket.

Hogyan hasznosítják a szennyvizet a nagyvilágban?

- A természet számára is lehet érték: a szennyvíz segített a kiszáradt Cisne-tó megmentésében Kolumbiában, ahol egy közeli város megtisztított szennyvizét irányították át a tó medrébe. Az eltűnt élővilág 18 hónap alatt helyreállt, a környék ma üdülőövezet.

- A dániai Kalundborg erőműve a közeli olajfinomító ipari vizét veszi át hűtővízként, majd tisztítva a távhőrendszerben is felhasználják. Ezzel évente 4 millió köbméter vizet spórolnak meg.

- Japánban a tisztított szennyvíz a sót helyettesíti a téli utakon: az útba épített fúvókákon át permetezett víz felmelegíti a burkolatot.

- A floridai St. Petersburgban egy újrahasznosított vizet szállító rendszer is működik az ivóvízhálózat mellett, vizét öntözésre, autómosásra, szökőkutakhoz használják.

- A dél-afrikai Witbank vízben szegény vidékén a szénbányászat kiszivattyúzott tárnavizeit megtisztítva látják el ivóvízzel a településeket. Extra nyereségként a vízből kivont gipszet az építőipar számára értékesítik.

Családi nap, csatornarelikviák és durranó víz

A vízszolgáltató idén a Pécsi Állatkerttel közösen köszönti a víz világnapját. Ezen a héten, március 20-24. között 460 iskolás és óvodás ismerkedik rendhagyó tanórák keretében, tematikus vezetés mellett a víz élővilágával az állatkertben.

Ugyanitt egy hónapon át megtekinthető a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. kiállítása, ahol az idén 125 éves vízszolgáltatás történetéből szemezgetett érdekességek és a pécsi szennyvízhálózatból előkerült, válogatott tárgyak is megtalálhatóak.

Hétvégén családi rendezvényre várják az érdeklődőket, a vizes játékok és kreatív foglalkozások mellett varázsóra kísérletek szórakoztatják a látogatókat, felbukkan R2-D2, és bemutatkoznak a PécsZoo legkisebb lakói is.