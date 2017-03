Pécsért munkálkodó idős embereket köszöntöttek, a város büszke rájuk

Az elmúlt másfél hétben több olyan idős embert köszöntött Pécs alpolgármestere, akik aktív korukban sokat tettek Pécsért. Dr. Őri László szerint a köztünk élő idősek iránti tiszteletet folyamatosan fent kell tartani városunkban, emellett különös figyelemmel kell lenni irántuk. Hangsúlyozta: a pécsi városvezetés az elmúlt hét évben folyamatosan tett értük.



Őri László február utolsó napjaiban többek között a 90 éves dr. Mess Imrét köszöntötte, akinek tiszteletére az egyetemen konferenciát is rendeztek, s a 90 esztendős 1956-os veteránt, Gróf Endrét is felkereste fel születésnapja alkalmából. Érdekesség, hogy Gróf Endre két testvére is szépkorú: özv. Bánhidi Mihályné Gróf Katalin 91 éves, özv. Kajcsos Istvánné Gróf Valéria 89 éves.

Az alpolgármester felhívta a figyelmet az események kapcsán arra, hogy Pécs büszke a szép kort megéltekre, hiszen ők mindannyian hozzájárultak városunk a háború utáni szegénységből való kiemeléséhez, tevékeny részesei voltak Pécs megújításának.

- Nemcsak szavakban és cselekedetekben, de kézzel fogható események megszervezésével és fejlesztésekkel is teszünk értük - hangsúlyozta Őri László. Emlékeztetett arra, hogy már több mint fél évtizede minden ősszel több, idősek számára ingyenes kulturális programot is tartanak a Kodály Központban, hogy a közösségi közlekedés újjászervezésénél kiemelten kezelték a szépkorúak igényeit, minden felújított és új közintézmény akadálymentes, emellett a helyi adók tekintetében is kedveznek az idősebb korosztály tagjainak.

- Tudjuk, hogy van még bepótolni valónk, de haladunk. Ma kijelenthető, hogy minden városi fejlesztés és intézkedés az idősebb korúak sajátosságait figyelembe véve történik, szép korúak nélkül nincs városfejlesztés és jövőépítés - hangsúlyozta Őri László.