Páva Zsolt: példátlan lehetőségek előtt áll a város, soha nem jutott ennyi pénz fejlesztésekre

A tervezés időszaka idén lezárult, jövőre pedig a város történetében talán soha nem látott léptékű beruházások indulhatnak el - mondta Páva Zsolt polgármester a Pécsi Újság.hu-nak adott interjújában. A városvezető arról is beszélt, hogy a ciklus elején tett, ötezer új munkahely létrehozásáról tett ígérete időarányosan teljesült, mindemellett a Zsolnay-ügyről is kifejtette a véleményét.

- Év végéhez közeledve szinte mindenki készít számvetést. Pécs polgármestereként hogy látja, hogy fest az esztendő mérlege?



- Nagyon fontos év volt az idei, a 2020-ig felhasználható fejlesztési források felhasználásáról szóló tervezés időszaka a közelmúltban lezárult. Ehhez kikértük a pécsiek véleményét, s azt ugyan nem állíthatom, hogy a polgárok többsége részt vett a konzultációkban, de tizenöt százalékuk visszaküldte a kérdőíveket, s azért ez már jelentős szám. Joggal bízhatunk így abban, hogy az elhatározott fejlesztések találkoznak az itt élők igényeivel.



- Az előttünk álló három évet mérföldkőként szokták emlegetni. Valóban ilyen jelentőségű lehet a város életében a 2020-ig tartó időszak?

- Nyilván nehéz párhuzamot vonni negyven-, ötven- vagy akár száz évvel ezelőtt történt dolgokkal, de úgy gondolom, hogy igen. 2010-ben az EKF-program révén 10, 5 milliárd forint érkezett Pécsre. A következő három évben több mint hatszor ennyi fog, az egyetem fejlesztési forrásait is ide számítva mintegy 65 milliárd forint. Ez példátlan lehetőségeket teremt számunkra.



- Ez hatalmas összeg. A mindennapok során is tapasztalhatják majd a pécsiek, hogy ömlenek a milliárdok a városunkba?



- Ez a célunk. Azt szeretnénk, hogy a pécsiek életminősége tartósan és jelentősen javulna. Ebbe nagyon sok minden beletartozik. Többek között a jövőre épülő új vásárcsarnok, a Magasház és FEMA után az újabb szégyenfoltok eltüntetése, mint például a nyomornegyed felszámolása a György-telepen. Már majdnem elkészült a Jókai tér, szeretnénk begyógyítani a félbe maradt beruházás után a Búza téren maradt tájsebet, és a rendőrség épülete előttit is, és még sorolhatnám. Folytatjuk a zöld főváros programot is, több ezer fát és cserjét ültetünk el az utcákon, tereken.



- Az életminőség javításához új munkahelyek is kellenek.



- A ciklus elején ötezer új munkahely létrehozását ígértem, időarányosan ez teljesült. Januárban egy újabb, nagyon jelentős foglalkoztató is érkezik, éppen olyan, amilyenre Pécsnek nagy szüksége van, jól képzett munkavállalók találhatnak majd állásra. Mindemellett továbbra is igyekszünk olyan gazdasági környezetet teremteni, ami vonzóvá teszi Pécset a befektetők számára.



- A következő évek során 24 milliárd forintos fejlesztést hajtanak végre az egyetemen. Profitálhat ebből a város?



- Feltétlen. A külföldi diákok jó hírünket viszik a világba, s az sem mellékes, hogy ők évente öt-nyolcmilliárd forintot költenek el Pécsett. Az egyetem fejlődésével párhuzamosan már most is azt tapasztaljuk, hogy sok külföldön dolgozó tanár, kutató tér vissza, ami nagyon örvendetes. Biztos vagyok abban is, hogy hamarosan a külföldiek mellett egyre több magyar fiatal is úgy fogja gondolni, hogy a pécsi egyetemen szeretne tanulni.



- Az ellenzék korábban többször szóvá tette, hogy megítélésük szerint csekély a pécsi kormánypárti politikusok érdekérvényesítő képessége.



- Meghallgatjuk és figyelünk az ellenzék érveire, de véleményem szerint ebben nincs igazuk. Rengeteg segítséget kaptunk a kormánytól. Például a Magasház ügyében szinte az első szóra biztosította a kormány a bontáshoz szükséges összeget, de említhetném az autópálya meghosszabbítását is, amivel elértük, hogy nem a Kertvárosra zúduljon a forgalom. A pécsi kormánypárti képviselők között jelentős az összetartás. Csizi Péter higanymozgású, cikázik a minisztériumok között, jön-megy, intézkedik. Hoppál Péter pedig a kulturális ágazat első számú irányítója, ami Pécs szempontjából egyáltalán nem mindegy. Baranyai képviselőként pedig Hargitai János is mindenben segít bennünket, úgyhogy ez a kritika nem jogos.

- Ha már év végi számvetés, vannak olyan ügyek, amelyekkel nem elégedett, nem sikerült elrendezni?

- A BIOKOM az egyik legjobban működő városi cég, mindazonáltal a hulladékszállítás állami szintre emelése egyelőre zökkenőkkel jár, itt még korrekciókra lesz szükség. A közösségi közlekedés biztosítása kapcsán is látok megoldásra váró feladatokat. Pécs jelenleg erején felül járul ehhez hozzá, de ez nemcsak itt, hanem az ország összes nagyvárosa számára probléma. Úgy vélem, az államnak valamilyen formában szerepet kell vállalnia a közösségi közlekedés biztosításában, ebben azonban egyelőre nincs megállapodás.

- A városban terjedő hírek szerint a háttérben elkezdődtek a tárgyalások az önkormányzat és a Zsolnay-gyár többségi tulajdonosa között utóbbi üzletrészének megvételéről.

- Ezt nem tudom megerősíteni. Annyi valóban történt, hogy a Zsolnay-negyed és a gyár többségi tulajdonosa között megindult a párbeszéd bizonyos kérdésekről, s ezt csak üdvözölni tudom.

- Amennyiben a várost Bachar Najari megkínálná egy vételi ajánlattal, elgondolkodnának rajta?

- Mindenképpen.

- A porcelángyártás kapcsán nem tartja problémásnak, hogy két üzem is működik, illetve működni fog?

- Amikor az önkormányzat megalapította a Ledina Kft.-t, olyan hírek érkeztek a Zsolnay-gyárból, hogy csőd közeli helyzetben van a manufaktúra. A porcelángyártás Pécs számára rendkívül fontos ügy, mindenképpen szerettük volna elkerülni, hogy megszűnjön a városban. Később azonban, miután a többségi tulajdonos rendezte a cég adósságait, és elcsendesedett a gyár körüli vihar, már nem volt szükség a Ledinára, ezért eladtuk egy befektetőnek. Az ő megítélése szerint termékeikre lesz igény. Ezt a kérdést a piac fogja eldönteni, az önkormányzat részéről egyébként sincs beleszólásunk a kft. ügyeibe.

- Köszönjük a beszélgetést!

- Én pedig a lehetőséget. Egyúttal meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy a pécsiek számára ezúton is boldog, békés családi körben eltöltött ünnepet, s nagyon boldog új esztendőt kívánjak.