Partik, divatos cuccok, cipők - egyre extrémebben nevelik állataikat a pécsiek is

Születésnapi parti, divatos ruhák, saját lakrész - ilyen és ehhez hasonló kiváltságaik vannak azoknak az állatoknak, akiket már-már emberként kezelnek a túlságosan szerető gazdik. Egy pécsi állatbarát hívta fel a figyelmet arra, hogy ez akár az állat immunrendszerének legyengüléséhez és viselkedési zavarokhoz is vezethet.

Szerencsére Pécsett és a megyében is rengeteg állatbarát él, akik igyekeznek a lehető legjobban gondoskodni kedvenceikről. Azonban még ez a feltétlen szeretet és odaadás is lehet káros, ha túlzásokba esünk - legalábbis így látja egy pécsi hölgy, aki kutya, macska, sőt ló gazdájának is mondhatta magát, éppen ezért számos tapasztalatot gyűjtött az állatgondozásban.

- Elképesztő, hogy egyesek meddig képesek elmenni, ha a kedvencükről van szó - mondta el Torma-Székely Éva munkatársunknak. - Főleg az állatbarát csoportokban tapasztalom, hogy túcsordul ez a nagy szeretet a kutyák és a macskák felé. Néhányan már egyszerűen túlszeretik az állatukat, úgy kezelik őket, mintha a gyerekük lenne , s azt hiszik, ezzel jót tesznek, pedig valójában így nem lesz harmonikus az együttélés a házi kedvencünkkel. A nem helyes szeretetnek romboló hatása is lehet - figyelmeztetett.

Néhány igen extrém esettel is találkozott már, például egyesek télen egyáltalán nem engedik ki a macskájukat az udvarra , sőt olyan is van, aki attól is félti az állatot, hogy a hideg kőre lépjen. Éva is járt hasonló cipőben, s azt tapasztalta, a macskáknak egyáltalán nem kényelmes, ha egész nap négy fal közé vannak kényszerítve.

A kutyákat is rendszeresen beöltöztetik , ha sétáltatni viszik, ez egyes rövid szőrű fajtáknál és gyenge immunrendszerűeknél indokolt is lehet, azonban a legtöbb esetben csupán divatossá akarják tenni kedvencüket, ami szintén annak a jele, hogy emberként kezelik őket. Annyira óvják őket, hogy minden aprósággal állatorvoshoz cipelik őket, de a kozmetikusok is vígan elélnek a rendszeresen visszajáró vendégekből. Ma már az sem ritka, ha az állatoknak saját lakrészük van a házban, sőt még születésnapi bulit is rendeznek nekik , ahová még mások házi kedvencei is hivatalosak.

Bár a gazdák valószínűleg azért kényeztetik el őket, mert a legjobbat akarják a szemük fényének, valójában ezek mind azt segítik elő, hogy az állatok nem domináns vezérként tekintenek rájuk. A falkaszellem pedig a kutyáknál természetes ösztönként működik.

- Nagyon fontos, hogy tudják, ki a vezető a csapatban, kinek kell szót fogadni - hívta fel a figyelmet Torma-Székely Éva. - Az elkényeztetett állatok megszokják, hogy nincsenek szabályok, bármit megtehetnek , holott főleg a kutyáknak szükségük van egy határozott falkavezérre, aki diktál nekik. Ha ez nincs, akkor is nagyon szereti a gazdáját, de egyáltalán nem tiszteli. Sokszor ezért dobják el maguktól az állatokat, mert nem tudják felvenni ezt a szerepet és csodálkoznak, ha az állat engedetlen és vad lesz. Fontos a helyes fegyelmezés és a türelem ahhoz, hogy kialakítsuk ezt az alá-fölérendelt viszonyt velük - magyarázta.