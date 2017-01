Pályázatok írásával is segíti a vállalkozásokat a Baranyai Megyei Vállalkozói Központ

Új szolgáltatással bővítette tevékenységi körét a Baranya Megyei Vállalkozói Központ (BMVK): pályázatok írásával, teljes körű menedzselésével is segítik a térség vállalkozóit - tájékoztatta hírportálunkat Pohl Marietta ügyvezető igazgató.

Egyre inkább kézzelfoghatóvá válik a BMVK korábban is hangoztatott szlogenje, amely szerint ha valakinek van egy jó, életképes ötlete, segítenek annak valóra váltásában.



A vállalkozói központ eddig is támogatta a baranyaiak önfoglalkoztatóvá, vállalkozóvá válását például azzal, hogy szakértőik révén bábáskodtak a cégek megszületésénél, a működésük nyomon követésével, nem beszélve a széles kör számára elérhető mikrohitelezésről, valamint a különféle képzésekről . Mostantól azonban újabb lehetőséggel színesítették kínálatukat:



- Már pályázati tanácsadással is várjuk a vállalkozókat , ami felöleli az előkészítést, lebonyolítást és a nyomon követést is - osztotta meg a hírt Pohl Marietta (képünkön) a Pécsi Újság.hu olvasóival. - A hozzánk fordulók egy helyen, egy kézből informálódhatnak minden lényeges tudnivalóról , s természetesen a gyakorlati teendőkben is közreműködünk.

A kormány számára kiemelten fontos a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása, így három új felhívás is megjelenik a közeljövőben. Az egyik a vállalkozások ipari digitalizációhoz kapcsolódó fejlesztéseit fogja támogatni 5 milliárddal. A másik a logisztikai szolgáltatások igénybevételét segíti 5,5 milliárd forintos kerettel. Továbbá elérhető lesz még az "Ipari inkubációs szolgáltató központok létrehozása az Irinyi Terv újraiparosítási céljainak megvalósításához kapcsolódóan" című felhívás is, összesen 3,36 milliárd forintos keretösszeggel idén márciustól.

Időpont kérhető Aki szeretne élni a lehetőséggel, nincs más tennivalója az ügymenet elindításához, minthogy felkeresi a BMVK-t a Felsőmalom utca 13. sz. alatt, vagy a www.bmvk.hu weboldalra kattintva tájékozódik a lehetőségekről. Utóbbi lehetőség révén is lehetőség van előzetes időpont-egyeztetésére.

A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatására két pályázati felhívás jelenik meg 2017 júniusában összesen 20 milliárd forintos keretösszeggel. A foglalkoztatás további javítására több mint 40 milliárd forint többletforrás jut jövőre, és 8 új felhívás jelenik meg a GINOP keretében. A pályázatok között van, ami az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatásokat támogatja, képzéssel és mentorálással ösztönzi az álláskeresők, illetve jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása, munkavállalók mentális egészségének fejlesztése, leépítések megelőzése és kezelése, társadalmi célú vállalkozások ösztönzése, illetve munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek támogatása is.

Támogatás a vállalkozóvá váláshoz Egy új turisztikai pályázati felhívás is megjelenik, amely a turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatásfejlesztését fogja segíteni közel 22 milliárd forinttal. Pénzügyi eszközök területén is van változás, az álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása érdekében elérhető lesz kombinált hitel csakúgy, mint a társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére, összesen 13 milliárd forint értékben.

A BMVK ügyvezető igazgatója hozzátette, a cél az, hogy a rendelkezésre álló pályázati forrásokból minél több baranyai mikro-, kis- és középvállalkozás részesedhessen. Cél továbbá, hogy az európai uniós fejlesztési forrásokat az eddigieknél is szélesebb körben és hatékonyabban használhassák fel a megyében.



- A sikeres pályázás a projektötletek megfelelő kidolgozásánál kezdődik, és a pályázatok sikeres megvalósításával végződik - folytatta Pohl Marietta - Szolgáltatásainkat azoknak a pályázóknak ajánljuk, akik szívesen igénybe vennének támogatást, illetve akik működése során rendszeresen jelentkeznek fejlesztési, beruházási igények, melyek megvalósításához további forrásra van szükség. Kollégáink a megbízó által közölt fejlesztési elképzelések alapján, a partner adottságait és körülményeit maximálisan figyelembe véve kiválasztja a megbízónk számára optimális megoldást a pályázati lehetőségek közül. Felölelünk minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet, azonban a pozitív támogatói döntés csak az első lépés a sikeres projekt megvalósításáig vezető után.

- Összességében a támogatási szerződés megkötésétől az utolsó kifizetési kérelem elfogadásáig, majd a fenntartási időszak végéig segítjük ügyfeleinket az elnyert támogatások lehívásában, megkönnyítve és meggyorsítva ezzel a forráshoz jutás folyamatát és a fejlesztési elképzelés megvalósulását. Minden partnerünknek javasoljuk, hogy már a projektek tervezésénél vegyék fel a kapcsolatot velünk annak érdekében, hogy a pályázati feltételrendszereknek minden tekintetben megfelelő pályázatok kerüljenek benyújtásra - tájékoztatta hírportálunkat az ügyvezető igazgató.