Ötvenedik évfordulóját ünnepli a Baranya Táncegyüttes

A Pécs város PRO URBE díjával kitüntetett, Örökös Kiváló Együttes címet viselő Baranya Táncegyüttes idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.



1967-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán alakult együttes 50 éve megszakítás nélkül működik, köszönhetően a tagok emberöltőn át tartó lelkes munkájának, a mindenkori vezetők hozzáértő és alázatos tevékenységének. Az alapító tagok többségének nemzetiségi származása döntően meghatározta a Baranya kezdeti repertoárját, működésének területét.

A legfőbb cél a néptáncok, népdalok, szokások, népviseletek gyűjtése, feldolgozása és színpadra állítása volt, és ma is az. A hosszú évek alatt az együttesben közel 800 táncos szerepelt és ma már gyermekeik, sőt unokáik is "baranyások" lettek. Büszkén mondhatjuk, hogy szinte valamennyiükkel tartjuk a kapcsolatot, gyakran találkozunk fellépéseinken, táncházainkban és a már hagyományos, évenként megszervezett "öregbaranyás" találkozók alkalmával is.

Az együttes Magyarországot képviselve bejárta egész Európát, turnéinkon, néptáncfesztiválokon hirdettük és ma is hirdetjük a magyarországi horvát néptánc és népzene szépségét. Repertoárunkon a horvát táncokon kívül szerepelnek magyar néptánckoreográfiák és az együttes koreográfusainak köszönhetően különböző tematikus, kortárs darabok is.

Az est programja az együttes életében jelentős szerepet játszó művészeti vezetők, koreográfusok munkáiból állt össze, akik a Baranya legmeghatározóbb vezetői voltak: Kricskovics Antal, Vidákovics Antal, Bognár György, Jeránt György.

Nélkülük nem lenne az együttes neve fogalom, amelyet ma az egész ország csak úgy ismer: "Baranya".

Idézzük hát együtt fel az elmúlt ötven évet: menjünk el a bunyevác lakodalomba, táncoljunk együtt a baranyai sokácokkal, bosnyákokkal, sétáljunk a Dráva mentén, nézzük meg a virtuóz szerb táncokat, hallgassuk Gráf Vivien énekét, a mai és a régi baranyás zenészeket, gyönyörködjünk a szép népviseletekben, idézzük fel Don Quijote és Rejtő Jenő szellemét és emlékezzünk azokra a vezetőkre, táncosokra, zenészekre, akik már nem lehetnek közöttünk.

Program:

1. Kricskovics Antal: Bunyevác lakodalom

2. Kricskovics Antal: Ružicalo

3. Bognár József: Don Quijote

4. Bognár József: Tisztelet Rejtő Jenőnek

5. Öregzenészek: Horvát dallamok

6. Vidákovics Antal: Késes kolo

7. Vidákovics Antal: Szerb táncok

SZÜNET

8. Jeránt György: Kátolyi sokác táncok

9. Gráf Vivien - ének

10. Jeránt György: Peresznyei lakodalom

11. Vidákovics Antal: Baranyai táncok

12. Hágen Zsuzsa: Bognár pillanatok

13. Örömzene - Radost glazbe

14. Jeránt György: Dráva menti táncok

Kísér az együttes zenekara, zenekarvezető: Csányi Csaba

Művészeti vezető: Jeránt György

Jegyár: 3000 Ft

Jegy információ és értékesítés:

Csányi Csaba

cscsanyi1@gmail.com

+36204712575