Ötven dolgozó már megkezdte a munkát a komlói börtönben, még toboroznak

Megkezdték a szükséges tanfolyamot és kiképzést a tervek szerint jövőre megnyíló komlói börtön első dolgozói. Az 53 fő már a büntetés-végrehajtás szerződött alkalmazottja, de továbbra is folyamatban van a toborzás.

A toborzási tervet kissé felülmúlva 53 emberrel kötött munkaszerződést a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) az idei év elejéig. Ők valamennyien (50 felügyelő, 2 segédelőadó, 1 szakápoló - 12 nő és 41 férfi) sikeresen teljesítették a kötelező pszichológiai és fizikai alkalmassági próbákat, így megkezdhették a munkakörükhöz szükséges szaktanfolyamokat. Ezek pozíciótól függően nagyjából fél évig tartanak. A fővárosi helyszín miatt a BVOP ingyenes szállást és étkezést, valamint 86%-os utazási kedvezményt is biztosít minden résztvevőnek, akik természetesen fizetést is kapnak a tanfolyam idejére. A vizsgákat sikeresen teljesítők egy már működő börtönben szerezhetnek szakmai gyakorlatot, mielőtt csatlakoznak a megnyíló komlói fegyintézet csapatához.

Polics József polgármester örömmel számolt be róla hogy a képzést elkezdők 55%-a komlói, de a többiek is a komlói járásban élnek. „Különösen nagy öröm, hogy többen is a fővárosból vagy külföldről tértek haza, hogy újra Komlón élhessenek és dolgozhassanak" - emelt ki egy fontos részletet a városvezető. „Ez bizonyítja, hogy Komló olyan hely, ahol jó élni és családot alapítani. Az innen származók akkor is kötődnek a városukhoz, ha valamilyen okból most máshol is élnek. Szeretnénk minél több munkalehetőséget teremteni, hogy ezek az emberek visszatérhessenek, és itt találhassák meg a boldogulásukat."

Munkalehetőség pedig még a börtönben is akad: év végéig a teljes, 250 fős alkalmazotti létszámot fel kell tölteni. A feltételeket teljesítő jelentkezők minimum havi bruttó 220 ezres kezdő fizetéssel, évi 200 ezres cafeteriával, lakhatási, utazási, szociális támogatással, kedvezményes üdülési és mobiltelefon-használati lehetőséggel számolhatnak. Emellett nyitva állnak további tanfolyamok és szakmai előrelépési lehetőség is. A jelentkezés legfontosabb feltételei a betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, érettségi, büntetlen előélet és a fizikai és pszichikai alkalmassági előírások teljesítése.

Az érdeklődők a Városháza épületében működő, minden hétköznap nyitva tartó toborzó irodában vagy a 72/584-040-es számon és a komlotoborzas@bv.gov.hu email címen kaphatnak további információkat, illetve jelentkezhetnek az állásajánlatokra.