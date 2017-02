Őszinte blues-zal érkezik Amerikából a Zsolnay Negyedbe Szűcs Gábor

A tengerentúlon Little G Weevil néven ismertté vált Szűcs Gábor tart lemezbemutató koncertet csütörtökön az E78-ban.

A bluesgitáros-zeneszerző Szűcs Gábor bő tíz évvel ezelőtt a blues őshazájába költözött, hogy a lehető legmagasabb művészi szintet érhesse el a műfajban. Saját világát az „old school southern blues", a modern ritmusok és a rockakkordok elegyében találta meg. A Memphis-ben rendezett International Blues Challenge első helyezettje, az amerikai Blues Music Award jelöltje.

Little G-t ezúttal elkíséri állandó dobosa, a szintén Atlantában élő afroamerikai Daniel Harper, aki első ízben jár Magyarországon. Little G a Zsolnay Negyedbe a Three Chords Too Many című új lemezének bemutatójával tér vissza, amelyről így nyilatkozott:

„Ez az album eddigi legspontánabb munkám, köszönhetően Paul Niehaus barátomnak. Az első öt szám egy nyugodt, improvizálással teli délutánon született meg Paul stúdiójában, Saint Louisban. Mivel néhány mély, elmerült bluesanyagot is rögzítettünk, úgy döntöttem, megtartom ezeket a nótákat. Később eszembe jutott pár ötlet a magyarországi turném alatt, úgyhogy meghívtam egy-két régi barátomat, hogy csatlakozzanak hozzám a stúdióban. És hogy milyen lett a végeredmény? Fogj egy üveg finom bort, tedd fel a fejhallgatód, és kapcsolj ki egy kis őszinte blues-zal, amelyet igazán szeretünk játszani."

A koncert február 9-én (csütörtökön) este nyolc órakor kezdődik a Zsolnay Kulturális Negyedben található E78 koncertteremben. Jegyek 1800, illetve 2300 forintért kaphatóak.



Képünkön: Szabó Gábor és Daniel Harper.