Összes óvodáját, és a bölcsődét is fejleszti Komló

Mind a hét komlói óvodát és a bölcsődét is érintő, 120 millió forintos fejlesztési program indult el a napokban.



Az európai uniós források felhasználásával bővítésekre, felújításokra és eszközbeszerzésekre is sor kerül, intézményenként a helyi igényeknek megfelelően.

A napokban kezdődött a Komlói Városi Óvoda valamennyi tagintézményét és a bölcsődét is érintő széles körű beruházássorozat. Nyolc ingatlanon összesen 120 millió forint értékben végeznek bővítéseket és átalakításokat. A pénzt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert pályázat biztosítja.

„Előzetes igényfelmérést végeztünk mindegyik óvodában, így a pályázatot már úgy adtuk be, hogy pontosan tudtuk, hol mire van szükség" - számolt be Polics József polgármester. A beszerzések legnagyobb részét természetesen a játékok teszik majd ki: kül- és beltéri képességfejlesztő játékokat, sporteszközöket és kerti bútorokat kapnak az óvodák. Emellett számos kisebb-nagyobb felújításra is sor kerül: új kerítések, támfalak és párakapuk is épülnek.

A Tompa Mihály úti központi óvodában újra cserélik a teljes villamos hálózatot, beleértve a vezetékeket, a kapcsolókat és a csatlakozókat is. A szilvási óvodában szintén villamos felújítás a terv, emellett modernizálják és akadálymentesítik a melegítőkonyhákat. A körtvélyesi óvoda gumiborítású sportpályát, a bölcsőde és a kökönyösi óvoda pedig új, a korábbinál megbízhatóbb vízelvezetést kap.

„Az európai uniós forrásokra vonatkozó szabályok miatt a legtöbb elemre csak most, a támogatási szerződés aláírása után tudjuk kiírni a közbeszerzéseket. Ezért a kivitelezési munkáknak kisebb részben a szünetekben, nagyrészt pedig következő tanévet követően tudnak nekiállni a nyertes cégek. Egy kivétel azonban van: a szilvási óvoda egyik melegítőkonyhája még a nyáron elkészül. Szeptembertől a megnövekedő gyereklétszám miatt szükség is lesz a korszerűbb helyiségre" - osztott meg egy további jó hírt a jövő októberig tartó projektről a polgármester.