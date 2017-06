Országos balhé lehet: Mohácson beintettek a vállalkozók, s nem fizetnek a nem létező szemetükért

A Mohácson nyilvántartott vállalkozók közül 530-an éltek panasszal azzal kapcsolatban, hogy el nem végzett szolgáltatás fejében szedi be tőlük a múlt év második negyedévéig visszamenően is a hulladékszállítási díjat a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRt. Hatvanliteres kuka rendszeres ürítéséért kell fizetniük ugyanis az NHKV ZRt. szerint azoknak is, akiknél gyakorlatilag a vállalkozásuk gyakorlása során, azzal összefüggésben semmilyen szemetük nem keletkezik. Melléjük állt az önkormányzat.



Mohácson korábban reálisan mérték fel a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők körét és nem fizettettek hulladékszállítási díjat, ha az nem volt indokolt. Például a zenészek, a nyelvtanárok, a tervezők vagy más szellemi szabadfoglalkozású vállalkozók esetében.

Viszont a törvényi kötelezettségnek eleget téve a vállalkozók névjegyzékét továbbították az NHKV ZRt.-nek, ahol úgy ítélték meg, hogy valamennyi vállalkozásnak kötelessége a díjfizetés.

A város önkormányzata ezzel nem ért egyet, s mint azt Szekó József polgármester (képünkön) a közelmúltban tartott képviselő-testületi ülésen hangsúlyozta, módosítják a rendeletet az alábbiak szerint: „Mohács Város képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendjéről szóló 7/2014. (VI. 2.) rendeletének 7.§ (13) bekezdése alapján abban az esetben, ha gazdálkodó szervezet székhelye, vagy telephelye természetes személy ingatlanhasználó által használt ingatlanban van, az ingatlanban foglalkoztatott alkalmazottal nem rendelkezik és háztartási hulladékhoz hasonló vegyes hulladéka nem keletkezik, a gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatást nem kell igénybe vennie a közszolgáltató felé benyújtott nyilatkozata alapján."

A polgármester egyúttal azt is megjegyezte, hogy a számlát kibocsátó NHKV ZRt. állásfoglalása nélkül döntött egyhangúan a testület a helyi rendelet fent idézett módosításáról, így nem biztos annak befogadása. A város vezetője reméli, hogy a központi szervezet a módosítást követően hasonlóan fogja értelmezni a fizetésre kötelezendők körét, mint önkormányzatunk.

elindítanak egy hógolyót, hiszen országosan több százezer vállalkozó érintett

Pávkovics Gábor képviselő, a gazdasági és pénzügyi bizottság elnöke ugyanakkor úgy vélte, hogy Mohácsról e rendelettele témában, ezért az itt kidolgozott módszer megoldást jelenthet a számukra is abban, hogy az el nem végzett szolgáltatásért ne legyen kötelességük fizetni.