Óriási beruházás indul, 1,2 milliárdból teljesen megújul a Szent Mór Iskolaközpont

Több mint 1,2 milliárd forintos európai uniós forrásból teljes egészében megújul és tornacsarnokkal bővül a Pécsi Egyházmegye fenntartásában a baranyai megyeszékhelyen működő Szent Mór Katolikus Iskolaközpontot.



Udvardy György pécsi megyés püspök a beruházásról tartott pénteki sajtótájékoztatón közölte: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból (EFOP) finanszírozott beruházás keretében új tornacsarnok épül, a meglévő iskolaépület teljes mértékben megújul, tantermekkel bővül, a jelenlegi helyiségeket pedig az oktatási szabványoknak megfelelően alakítják át.



Aki az iskolába fektet, az a jövőt tartja fontosnak - hangoztatta a főpásztor, aki jelezte, hogy az egyházmegyének számos további terve van Pécsett az oktatáson túl az épített örökség gondozásával kapcsolatban is.



Ennek részleteiről és előzményeiről Dohóczki Péter, az 1700 ingatlant kezelő egyházmegye gazdasági igazgatója felidézte: 2012 és 2016 között 6,5 milliárd forint értékű intézményfejlesztést hajtottak végre, egyúttal megjegyezte, hogy továbbra is rengeteg igény van a modernizációkra. A jövőre vonatkozó tervekről azt mondta: 10,8 milliárd forint értékű támogatásra szerződtek, amelyből 6,6 milliárdot fognak oktatási célú beruházásokra fordítani.



A hétszáz diákot oktató Szent Mór Katolikus Iskolaközpont új tornacsarnoka a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségekkel együtt mintegy 1400 négyzetméter területű új építést jelent, emellett az 1746-ban készült épületegyüttes összesen 6000 négyzetméternyi területen újul meg. Mint hozzátette, a májusban induló beruházások reményeik szerint 2018 szeptemberére fejeződhetnek be.



Az MTI-nek eljuttatott írásos összegzés szerint a szabványos kosárlabda pálya méretű tér nemcsak a mindennapi testnevelés feltételeit biztosítja az iskola diákjai számára, hanem rendezvénytérként is funkcionál majd, tetején pedig udvart létesítenek.



Természettudományos labor is épül, tágasabb helyiségbe kerül a könyvtár és új, zeneoktatásra alkalmas kistermek kialakításával az intézményben évtizedek óta zajló művészetoktatásnak is igyekeznek megfelelő teret biztosítani - írták hozzátéve, hogy a szaktantárgyi szemléltető eszközök, informatikai berendezések és bútorok beszerzésének köszönhetően pedig a termek felszereltsége is jelentősen javul.



Páva Zsolt (Fidesz-KDNP), Pécs polgármestere, aki üdvözölte a beruházást, az eseményen kifejtette: az egyházak a jó gazda gondosságával bántak és a kárpótlás időszakában "elképesztő módon lelakott" állapotban visszakapott városi ingatlanokkal, azok a felújításoknak köszönhetően idővel visszanyerték régi szépségüket.