Olcsóbban mehetünk moziba, állatkertbe, múzeumba a kalandorok városában

Pécsi Kalandor címmel új kezdeményezés indult a megyeszékhelyen, hogy még több turistának és környékbelinek kínáljanak kedvező áron, összetett szabadidős lehetőségeket. A részletekről dr. Őri László alpolgármester és Siptár Dávid, a Pécsi Állatkert igazgatója beszélt pénteken.



- Pécs tekintélyes mennyiségű lehetőségeket kínál arra, hogy a városban és környéken élők, vagy a csak pár napra ellátogatók is igen értékes kalandokra, programokra leljenek egész évben nálunk. Hogy könnyebb legyen az időtöltés megtervezése, nem utolsósorban olcsóbban jöjjenek ki a látogatók, útjára indult a Pécsi Kalandor kezdeményezés - jelentette be dr. Őri László alpolgármester a TV-toronyban tartott pénteki sajtótájékoztatón.

Hozzátette: elmondható, hogy a kezdeményezéssel mától Pécs nem csak a kultúra, de a kalandok városa is, hiszen, mint aláhúzta, a helyi gazdaság megerősítésének része a turisztikai kínálat tökéletesítése is. Utalt arra, hogy ezért történt meg korábban a tüskésréti szabadidőpark létrehozása, zajlik hamarosan bővítése, s ezért fejlesztették az állatkertet, a világörökségi helyszíneket is. E beruházások összességében több milliárd forintos fejlesztéseket jelentettek Pécsett.

Kitért rá: nyolc pécsi és Pécs környéki, a szabadidő legkülönbözőbb eltöltését kínáló szolgáltató fogott össze. Aki igazi kalandorként több helyszínt felkeres, elviheti a havi nyeremények egyikét, amely családi hétvége a Zsályaliget Élményparkban, de övé lehet egy kalandos üdülés és egy Zsolnay étkészletet is.



Siptár Dávid, az állatkert igazgatója azt mondta: a Janus Pannonius Múzeum, Zsolnay Kulturális Negyed, Pécsi Állatkert, Világörökség, Mecsextrém Park, Uránia Mozi, Tv-Torony és a Zsályaliget Élménypark összefogásából jött létre a Pécsi Kalandor.



- Aki április 1-től felkeresi valamely helyi látványosságot és ott belépőt vált, hozzájut saját útleveléhez és ezzel kezdetét veszi a kedvezményes kalandozás. Egyes attrakciók 20% kedvezményt kínálnak belépőik árából , míg máshol 400, 700 forint kedvezményhez juthatsz vagy ajándékként emlékéremmel, de akár 1,5 liter pattogatott kukoricával is megjutalmaznak - mondta.



A kezdeményezés célja, hogy megmozgassa az embereket és kedvezményes, hasznos szabadidőeltöltést kínáljon mindenki számára, mert - vallják a szervezők - néha jó turistának lenni a saját varosunkban is.

A kaland során az alábbi kedvezmények érhetők el:



Janus Pannonius Múzeum: 400 Ft kedvezmény a Csontváry-kiállítás és a Kincsek a Nílus partjáról-túlvilági utazás az ókori Egyiptomban című tárlatra szóló kombinált belépőjegy árából.



Mecsekerdő Mecsextrém Park: 20% kedvezmény az egyéni belépőjegy árából.



Pécsi Állatkert: 20% kedvezmény a teljes árú egyéni belépőjegyek árából, valamint I. vagy II. típusú kombinált jegy vásárlása esetén 1 darab 3-14 éves gyermek számára felhasználó kiegészítő jegy ajándék.



Tv-Torony: Gyüjtőfüzetenként legalább két teljes árú jegy vásárlása esetén egy darab 600 Ft értékű, a tornyot ábrázoló emlékérme ajándék.



Uránia Mozi: A kupon felmutatása és egy normál jegy vásárlása ellenében 1,5 L pattogatott kukorica ajándék.



Zsályaliget Élménypark: A kupon felmutatása esetén egy jegy árából 700 Ft kedvezmény jár.



Zsolnay Kulturális Negyed: 20% kedvezmény a Zsolnay Jegy árából (amely a Zsolnay Kulturális Negyed valamennyi kiállítására érvényes), vagy 20% kedvezmény a Planetárium jegy árából. A kedvezmény teljes árú felnőtt jegyekre érvényes.



Világörökség Pécs: 20% kedvezmény az Ókortól a középkorig teljes árú felnőtt belépőjegy árából. A jegy a pécsi a világörökségi helyszínekre és a Középkori Egyetemre érvényes.