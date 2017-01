Ocsmány feliratokkal és horogkereszttel firkálta tele a várost egy őrült – nyomozás indult

„Fakóbőrű cigók! Diplomával sem váltok magyarrá! Díszcigók lesztek!" - ez a felirat csúfítja az egyik panelház falát az Ifjúság útján, szemben az egyetemmel. Ehhez hasonló szövegeket a város több pontján is találhatunk, a kézírás alapján vélhetően ugyanahhoz az emberhez köthető valamennyi. Az egyik ilyen firka mellé egy horogkereszt is került, emiatt nyomozást indított a rendőrség. Az Ifjúság útján lévő írás miatt csütörtök délután flashmobot, azaz villámtüntetést tartottak.

Egészen elképesztő falfirkák rondítanak egy falat Kertvárosban, a Berzsenyi utcai buszmegállók közelében. Az erre járók olyan feliratokat olvashatnak, mint, hogy „Nácigány, magyarnak álcázod magad?", vagy éppen azt, hogy „Arabcigó, dögölj meg".



A kertvárosi fal egy része. (Olvasói fotó)



Sajnos nem egyedi esetről van szó. Ugyanilyen színvonalú írás fedezhető fel az Ifjúság útján, szemben a Pécsi Tudományegyetem épületével, valamint a Szabadság utca és a Nagy Lajos király útja kereszteződésében. A kézírás alapján minden bizonnyal ugyanannak az embernek „köszönhető" valamennyi.

- Ennek segítségével két méter magasságig speciális anyaggal vonják be a falat, amely nem engedi a falfirka festéket beszivárogni a felületi rétegbe, ezért az könnyebben, például egyszerű mosással eltávolítható - magyarázta Erdős Réka, a BIOKOM NKft. és a PVH Zrt. sajtófelelőse.

Utóbbi helyen egy horogkeresztet is fújt a falra az elkövető, ennek pedig komoly következményei lehetnek: mint azt hírportálunk megtudta, a Pécsi Rendőrkapitányság önkényuralmi jelkép használata miatt folytat nyomozást ismeretlen tettes ellen. Az illető szabadsága a tét, a törvény értelmében ugyanis, aki horogkeresztet köznyugalom megzavarása alkalmas módon közszemlére tesz, vétség miatt elzárással büntetendő. Ennek hossza legfeljebb kilencven nap lehet, ám ha súlyosabb bűncselekmény is társul e mellé, ennél hosszabb időre is hűvösre kerülhet az illető.



Üzenet az Ifjúság útján, az egyetemmel szemben. (Fotó: Facebook)

Az Ifjúság útján lévő írás miatt csütörtök délután flashmobot, azaz villámtüntetést tartottak. A civilek szerint a rasszista szöveg nem csupán a közvetlenül megszólított egyetemi hallgatói csoportot, hanem valamennyi jóérzésű polgárt felháborít. Az eseményen többek közt a Ganhdhi Gimnázium mintegy száz tanulója is részt vett.

Hogy meddig maradnak az feliratok a falakon, egyedül az érintett ingatlanok tulajdonosaitól függ, az önkormányzatnak (valamint a városi cégeknek) nem feladata a magántulajdonon lévő firkák eltávolítása. A BIOKOM Nonprofit Kft. a közterületi elemeken, például szobrokon, padokon és korlátokon végez meghatározott időközönként, illetve bejelentések alapján graffitimentesítést. A Pécsi Vagyonhasznosító (PVH) Zrt. tulajdonában lévő épületek esetében pedig egy megbízott cég végzi el a munkát.



Az ocsmány szövegek egyébként szomorú kivételnek tekinthetőek, hiszen összességében csökkent a falfirkák száma a városban az évekkel ezelőtti helyzethez képest, így azok eltávolítása a korábbiaknál kevesebb terhet ró az önkormányzati cégekre.

Képünkön: a villámcsődület résztvevői.