Ó, ió, ció, áció, káció, vakáció! Már alig várták a nyári szünetet a pécsi kisiskolások

Felkerült az „O"-ra az ékezet. Az idei tanév utolsó tanítási napján kérdeztük meg a diákokat, hogyan készülnek a vakációra, mit fognak csinálni nyáron, és hogy mivel készülnek a ballagásra.



A Mezőszél általános iskolában is javában készültek a ballagásra. Már mindenki tudta , hol fog állni, mikor fogja levegőbe engedni a lufiját, de még a Tankcsapda Örökké tart című számát is, mivel erre fognak ballagni a nyolcadikos diákok. Miközben az tanító nénik- és bácsik az utolsó tudnivalókat adták át a tanulóknak, addig az iskola területén szorgoskodnak a karbantartók, hogy a nagy napon az egész udvar készen álljon a rokonok fogadására.

De természetesen a táblákra felírt "VAKÁCIÓ" is lassan elkészült minden osztályban, hol egyszerűbb, hol pedig díszesebb változatban. Úgy tűnik, ez a hagyomány nem megy ki a divatból , a gyerekek pedig nagy örömmel számolják vissza a hátralévő napokat ebben a formában, évről évre.