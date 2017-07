Nyíregyházáról érkezett a felújított állatkert 250 ezredik látogatója

Tavaly május végi átadása óta immár negyedmillió látogatót fogadott az 1,8 milliárd forintos beruházással felújított pécsi állatkert - hangzott az 250 ezredik látogatót köszöntő csütörtöki sajtóeseményen a baranyai megyeszékhelyen.



A Nyíregyházáról lányunokájukkal érkező nagyszülőket az intézmény emléktáblával és ajándékcsomaggal köszöntötte.



Siptár Dávid, a 250 faj mintegy 1500 egyedét bemutató állatkert igazgatója újságíróknak úgy értékelt, hogy kitartott a tavalyi megnyitón tapasztalt jelentős látogatói érdeklődés.

a látogatószám azt igazolja, hogy a megyeszékhelyen és annak környékén élők régóta várták az új állatkertet.

Az újdonságokra térve kiemelte: az új állatfajok telepítése mellett hűségrendszert indítottak, a városi és környékbeli turisztikai szolgáltatókkal közösen kedvezményes ajánlatokat is kidolgoztak.A zoopedagógiai foglalkozásokon több száz gyermek vett részt, egyúttal kiterjesztették a látványetetési programjaikat, így azok minden hétvégén, hétfőn és szerdán is láthatóak - tette hozzá.Őri László (Fidesz-KDNP), Pécs alpolgármestere az eseményen kiemelte:A nyíregyházi látogatókra utalva külön sikernek nevezte, hogy az intézmény az ország más területein is turisztikai vonzerőt jelent.A városvezető a jövőbeli fejlesztésekre vonatkozó kérdésre válaszolva közölte: a pécsi állatkert a Janus Pannonius Múzeum (JPM) természettudományi osztályával közösen nyújtott be egy félmilliárd forint értékű pályázatot egy új, elsősorban múzeumpedagógiai célú élményközpont kialakítására.