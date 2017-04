Nemzetközi borkóstolót tartanak Pécsett

Nemzetközi szemlét és borkóstolót tartanak a portugieser népszerűsítésére április huszonegyedikén és huszonkettedikén Pécsett és a villányi borvidékhez tartozó Palkonyán.



Az ötödik Portugieser du Monde elnevezésű megmérettetésre minden eddiginél több külföldi borminta érkezett - mondta Győrffy Zoltán főszervező. A legtöbb nevezés Horvátországból jött, ezt az osztrák, szlovák és szerb minták követik, többen neveztek Németországból, Csehországból és Szlovéniából, egy-egy minta jött Olaszországból és Chiléből is. A legtöbb bor, a minták csaknem fele továbbra is magyar, elsősorban a villányi borvidékről, de a pécsi, tolnai, egri, bükki és hajós-bajai borvidékekről is érkezett jelentkezés.



Győrffy Zoltán közölte: a portugieser-világbajnokság első napján Pécsett versenyeznek a borok, másnap Palkonyán, a Mokos Pincészet színháztermében rendezik meg a díjátadót, ahol a közönség is megkóstolhatja a legjobb portugiesereket. A kékszőlőfajta - folytatta a főszervező - egész Közép-Európában elterjedt, de sokszor lebecsülik.



A Portugieser du Monde célul tűzte ki, hogy azokat a termelőket fogja össze, akik hisznek a fajtában, annak jövőjében, és tesznek is érte - fogalmazott Győrffy Zoltán, hozzátéve, hogy az eseményre idén kilenc országból - Japánból, Kínából, Dél-Afrikából, Kanadából, Olaszországból, Spanyolországból, Lettországból, Ausztriából és Magyarországról - érkeznek a zsűri tagjai, rangos borszakértők, oktatók, borújságírók, nemzetközi borversenyek tapasztalt bírái.