Nem vagyunk pedofilok, mondják a mohácsi busók az őket ért vádakra

Egy szülő állítása szerint kedden, a busójárás zárónapján úgy fogdosták 15 éves gyermekét, ami már nem vicces, hanem legalábbis szeméremsértő. A nőkkel való „játszadozás" hozzátartozik a busók feladataihoz, vélekedik az esemény egyik szervezője, az egyik főbusó szerint pedig nagy többségük tudja, hol a határ.

Panaszos levél jelent meg a megyei napilapban, amelyben egy szülő azt írta, kamasz lányát szemérmetlen módon tapogatták végig a busók, miután néhány másodpercig közrefogták. A 15 éves lány sírva fakadt, szülője szerint porig alázva érezte magát. Ezzel oda is lett számukra a busójárás varázsa, rossz élményekkel távoztak Mohácsról.

Hegedűs Emese, a busójárás egyik szervezője lapunk érdeklődésére közölte, hogy sem a szervezők, sem a rendőrség felé nem érkezett bejelentés hasonló esetről.



- A busójárás egy termékenységvarázsló ünnep, hozzá tartozik a nők simogatása, ölelgetése, körbetáncolása. Ez a busók feladata , amely már több száz éves múltra tekint vissza. Annak idején is voltak fallikus jelképek, ezek most is jelen vannak. Ennél fogva nem csinálnak semmi olyat, ami közszeméremsértő lenne - mondta.



Hasonlóképpen vélekednek a busók is, számukra ez a busójárás természetes velejárója.

- Sajnos mindig van egy-egy kivétel, de a nagy többség csak körbetáncolja, megsimogatja, magához öleli , esetleg a vállára dobja a lányt. Nem is igazán tudja érzékelni, hogy hova nyúl, csak azt látja, hogy kit kap el. Nagyon sok busót ismerek és eddig egytől sem hallottam azt, hogy azért öltözik be, hogy „taperolhassa" a lányokat. E z egy ősi népszokás, nem vagyunk pedofilok - mondta el Bischof Péter, az Izabrani Ketsching busócsoport főbusója.



A busók etikai kódexe konkrétan nem tér ki arra, hogyan illik viselkedni a látogatókkal. Mentségükre szól azonban az, hogy „farsang idején a busók cselekedeteinek megítélése jellemző rituális kontextusban történik. Nem vonatkoznak rájuk a hétköznapokban megszokott morális szabályok. A térre, időre és cselekvésre sajátos, „felfüggesztett" állapot jellemző."

- Minden idők egyik legsikeresebb busójárása volt az idei. A szervezők mindent megtettek, amit csak meg tudtak. A negyvenöt busócsoport ezerháromszáz busója is a megfelelő morális körülmények között szórakoztatta a látogatókat, nem voltak sem atrocitások, sem részeg busók . Azt gondolom, hogy az idei busójárás is a vártnak megfelelően alakult, erről tanúskodik több száz turista és a résztvevő protokoll emberek visszajelzése - összegzett Hegedűs Emese, a busójárás egyik szervezője.



Az eseménysorozat hat napja alatt harminchárom helyszínen csaknem nyolcvan rendezvényt tartottak. A legtöbb vendég szokásosan szombaton és vasárnap érkezett Mohácsra, a keddi farsangtemetésen főként a helyiek és a környékbeliek mulattak a belvárosban. A becsült számítások szerint megközelítőleg hetven-nyolcvanezren látogattak el a busójárás rendezvényeire a hat nap alatt, amelyen 350 árus, köztük népművészek, iparművészek, kézművesek, vendéglősök kínálta termékeit.

illusztráció.