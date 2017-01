Nem tetszett neki, hogy lebüdösözték, szatyorral támadt

Egy Szigetvárra közlekedő távolsági buszon bántalmazta egy férfi utastársát - adott tájékoztatást a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Zokon vette, hogy büdösnek vélték.

Garázdaság miatt nyomozott a Szigetvári Rendőrkapitányság egy 64 éves teklafalui férfi ellen, aki még tavaly szeptember 5-én reggel bántalmazott egy távolsági buszon egy 16 éves fiút.

A police.hu-n olvasható, a rendőrségre a buszvezető jelentette be az esetet, miután észlelte, hogy egy idősebb férfi a nála lévő beltéri egységet hozzávágta egy fiúhoz, majd a nála lévő szatyorral több alkalommal meg is ütötte. A bántalmazott fiú a rendőröknek elmondta, hogy a buszon büdös szagot érzett, amit szóvá is tett, majd az előtte ülő férfi ezt magára vette, felháborodott és bántalmazni kezdte a fiút.

A nyomozást a rendőrség a napokban befejezte, és az ügyben keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.