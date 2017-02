Nem árt vigyázni, Valentinkor akár még a szerelmi varázslatok is bejöhetnek

Hová menjünk, mivel kedveskedjünk?

Mára jellemzővé vált a virág, a csokoládé, a szív alakú ajándék, de az internet elterjedésével digitális üdvözlőlapok küldése is. Fiatalabbaknak hatalmas plüssök szívecskékkel , vonzó fehérneműk és pazar ékszerek is dukálhatnak. Pécsett több programot is kínálnak a szerelmespároknak, kedden szinte minden a Valentin napról szól a városban. A párok ünnepelhetnek a Zsolnay Étteremben, ahová különleges étkekkel várják az ételek szerelmeseit a szerelmesek napján. A Planetáriumban is minden a szerelemről szól, az érdeklődők a csillagok alatt élvezhetik egymás társaságát. A Pannon Filharmonikusok pedig a Kodály Központba Valentin-napi hangversenyre várják a párokat.