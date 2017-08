Napelempark épülhet Komlón

Egykori meddőhányók gazos lejtőin, valamit Dávidföldön alakíthat ki napelemparkokat több vállalkozás Komlón. Az önkormányzat a közelmúltban szavazott az érintett telkek eladásáról, illetve bérbe adásáról. A terv jelenleg az engedélyeztetési szakaszban van, az építkezések jövőre kezdődhetnek meg.



Az egykor szénre épült bányászváros újabb lépést tehet a megújulóenergia-hasznosítás irányában. Több cég is napelempark építését tervezi a dávidföldi városrészben lévő beépítetlen telkeken. A nagy felületű, egymással összekapcsolt napelemes panelek segítségével akár egy kisebb városnak is elegendő elektromos áramot lehet környezetbarát módon, káros anyagok kibocsátása nélkül megtermelni.

A komlói képviselő-testület az elmúlt évben döntött több telek értékesítéséről, most pedig a jelentős érdeklődést látva továbbiakat kínált fel bérbeadásra. A budafai meddőhányó közelében található, jelenleg gazzal benőtt területek és a dávidföldi telkek liciteljárására mindkét esetben szeptember 15.-éig kerül sor. A napelempark-építést tervező beruházó egyelőre az előkészítési szakaszban, a szükséges engedélyek beszerzésénél tart. A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a jövő év során kezdődhet el a tényleges építkezés.

„A napelempark építése több szempontból is előnyös a városnak, mert munkahelyet teremt, adóbevételeket generál és tovább erősíti a megújuló energiaforrásokra épülő technológiák szerepét Komlón" - bizakodott Polics József polgármester. „Mivel ez egy hosszú távú projekt, ezért fontos hangsúlyozni, hogy az önkormányzat nem vállal kockázatot. Az eladott telkek vételárán felül a vevőt kötbérfizetési kötelezettség is terheli, ha a jövő év végéig nem épül meg a napelempark. A bérleti szerződéseket is úgy kötjük meg, hogy a bérlők egy éves díjat előre kifizetnek. A beruházás részünkről anyagi ráfordítással nem jár, így a város csak jól járhat a tervekkel" - tette hozzá.