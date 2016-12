Nagyobb művészeti és gazdasági autonómiát vár a Pécsi Balett az önállóságtól

Nagyobb fokú művészeti és gazdasági autonómiát, erősebb magyarországi és nemzetközi jelenlétet remél az önálló működéstől a Pécsi Balett - mondta el Vincze Balázs, a társulat vezetője és Uhrik Teodóra Kossuth-díjas táncművész, az együttes alapító tagja az MTI-nek.



A jelenleg a Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) tagozataként működő balettegyüttes januártól önálló intézmény lesz. A Pécsi Balett Nonprofit Kft.-t január elsejével hozza létre a baranyai megyeszékhely önkormányzata, a társaság ügyvezetője Vincze Balázs Harangozó-díjas táncművész lesz. Az intézmény székhelye a Zsolnay Kulturális Negyed területére kerül, a Pécsi Balett annak rezidens balettegyüttese lesz.



Vincze Balázs közölte: eddigi balettelőadások körülbelül kétszeresét tervezi játszani évente a társulat.



Mint hangsúlyozta, a nagyszínpadi premiert továbbra is a PNSZ-ben láthatja a publikum, a gyermekeknek szóló produkciókat a jelenleg felújítás alatt álló Pécsi Horvát Színházban fogják tartani, a Zsolnay-negyedben található E78 rendezvényközpontba pedig beavató-színházi előadások kerülnek, valamint továbbfejlesztik a Müpa és a Nemzeti Táncszínház által szervezett budapesti fellépéseiket is.



A balettigazgató reményének adott hangot, hogy évente legalább egy élőzenés balettelőadást tudnak megtartani a Kodály Központ rezidens zenekarával, a Pannon Filharmonikusokkal (PFZ) közösen. Tervezik továbbá, hogy minden évben egy vidéki színház bérletes előadásai között szereplejen a Pécsi Balett egy produkciója.



Az önállósodás gazdasági aspektusáról Vincze Balázs kifejtette: a jövőben elérhetővé válik számukra a nemzeti balettegyüttesek számára biztosított évi 50 millió forintos állami támogatás. Az önkormányzat továbbra is 35 millióval támogatja a mintegy 125 milliósra tervezett költségvetésű intézményt, amely pályázati forrásokból 8-10 millió forintos összegekre is számíthat.



A Pécsi Balett ugyanakkor vállalta, hogy körülbelül 35 millió forinttal jegybevételeiből járul hozzá a büdzséjéhez - tette hozzá Vincze Balázs, aki az önállósodás kapcsán Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Páva Zsolt polgármester szerepét is méltatta.



Uhrik Teodóra, a januártól létrejövő Pécsi Balett Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja felelevenítette, hogy a Pécsi Balett 1960-ban történt megalapításától kezdve a PNSZ tánckaraként szerepelt a teátrum alapító okiratában. Ebből fakadóan a balettelőadások és a színház zenés darabjainak kiszolgálása miatt a társulatnak kétféle minőségű és tudást igénylő feladatot kellett ellátnia - részletezte.



A rendszerváltás előtti kultúrpolitika az Állami Népi Együttes mellett a Pécsi Balettet, mint az egykori keleti blokk "legmodernebb táncművészeti felfogását képviselő együttesét" mutatta a világnak - fogalmazott Uhrik Teodóra, aki hozzátette: a társulat számtalan országban vendégszerepelt.



A táncművész szerint ez annak is volt köszönhető, hogy a jelenleg 18 tagú társulat az 1980-as évekig 36 táncossal működött, így a vendégszereplések mellett gond nélkül látta el színházi kötelezettségeit is.



Vincze Balázs szólt arról is, hogy az önállósodás következtében a táncosok szakmai munkája egységesebbé válik: a "pokoli leterheltséget jelentő" évi 120 - musical és operett közreműködést is tartalmazó - előadás helyett évente mintegy 80, kizárólag balettprodukcióban lépnek fel majd művészeik.