Na, ez aztán nagyon döfi: úgy tűnik, a Lánc utcába már beszökött a nyár

Csoda, hogy nem történt baleset szerdán kora délután a Zsolnay úton: az autósok vagy nem vették észre a Lánc utcai rendelő előtti füvesen nekivetkőzött hölgyet, vagy csodálatos önfegyelemről tettek tanúbizonyságot.

Szerdán kora délután volt vagy huszonöt fok Pécsett, s a verőfény bizony már sokakat napozásra is csábított. Az arra járók nagy örömére volt, aki nem is tudott ellenállni a csábításnak, s a Lánc utca rendelő előtt le is dobta a textilt.

Szó mi szó, feldobta a hangulatot.