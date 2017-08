Mozdonyvezetőből lett karmester Bókai Zoltán, aki katonazenészként is helytállt

Névjegy

Bókai Zoltán 1966-ban született Dombóváron. Ének-zenei általános iskolába járt, a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában érettségizett. Volt kántor, katonazenész, és három évig mozdonyvezető is. A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán diplomázott. Barátaival 1993-ban megalapították a Zsűri zenekart. 2002-ben került a Pécsi Nemzeti Színházba, ahol máig is munkálkodik, emellett a Budapesti Operettszínházban is vezényel. Három gyermeke van, legidősebb Leila, középső Lukács, legkisebb lánya Boróka pedig hároméves.