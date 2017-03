Mobidikkel ismerkedtek a Koch Valéria Iskolaközpont tanulói

Fenntarthatóság, pénzügyi tudatosság, informatika és programozás - ezekkel a témakörökkel foglalkozhattak a diákok abban a mobil tanteremben, amely öt napon keresztül a Koch Valéria Iskolaközpont udvarán állt. Az oktatókonténer a Mobidik nevet viseli, ahogy az a program is, amelynek keretében most épp Pécsett állomásozott.

A teljes nevén Mobil Digitális Iskola program Magyarország digitális oktatási stratégiájához illeszkedik. Az a küldetése, hogy népszerűsítse a korszerű digitális eszközök használatát.

A Mobidik egy, a legmodernebb számítástechnikai eszközökkel felszerelt mobil tanterem. Úgy alakították ki, hogy odabent mindennek rögzített helye van, a konténer szállításakor is minden pontosan odaerősíthető. A mindennapok iskolai felhasználásában viszont végtelen szabadságot ad a diákoknak és tanároknak, hogy az adott óra igényeihez alakítsák a teret és használják az eszközöket.

A helyiségben - amely egyébként klimatizált is - a padok és a székek az óra jellegétől függően pillanatok alatt átrendezhetők, kiscsoportos munkához éppúgy, ahogy egyetlen nagy közösségi térré is. Ebben a környezetben érintőképernyős tévé és notebookok, háromdimenziós nyomtató és szkenner, valamint 4G mobilinternet teszik az oktatást igazán élményszerűvé.

A mobil tanteremben a diákok ráadásul még LEGO robotokat is irányíthatnak, sőt, a foglalkozások során össze is mérhetik a tudásukat, hogy melyikük képes okosabb, ügyesebb robotokat építeni. A Mobidik program oktatókonténere 15 állomásos iskolai körúton jár.

A március 10-i, pécsi hetet záró sajtótájékoztatón a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott Koch Valéria Iskolaközpont tanárainak és diákjainak

tapasztalatairól az intézmény igazgatja számolt be.

Englenderné Hock Ibolya hangsúlyozta, a szervezők igényes tartalmat, hozzáértő oktatókat és csúcstechnológiát bocsátottak a gyerekek rendelkezésére, és az élvezetes foglalkozások számos készséget fejlesztettek: - Ilyen például az élményszerű megélés, a térlátás, a logikus gondolkodás, de had emeljem ki azt, amit a digitális eszközök használata kapcsán hajlamosak vagyunk tagadni: a csapatban való egymásra utalt munkálkodást, a közösségépítést.

Czunyiné dr. Bertalan Judit digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos arról beszélt, hogy a Mobidik program módszertani formákat és eszközöket mutat be, keresztmetszetet

ad a digitális oktatási világról annak érdekében, hogy a gyerekek és fiatalok mindennapi digitális eszközhasználatával ne csak a féktelenséget, a negatívumokat kössük össze. - Azt próbáljuk hangsúlyozni, hogy lehet ezzel matematikát, történelmet, fizikát is tanulni, a 3D nyomtatással barátságosabban, élményszerűbben elsajátítható a természettudományos tananyag. Emellett pedig helyet kaptak az oktatóteremben olyan eszközök is, amelyek a játék segítségével bővítik a pedagógusok módszertani tárházát.

Dr. Hoppál Péter pécsi országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma kultúráért felelős államtitkára kiemelte: a cél az, hogy a magyar oktatási rendszer a 21. században is megtartsa eddigi versenyképességét. Annak érdekében pedig azt kell elérni, hogy az úgynevezett „Z" generáció megfelelően hasznosítsa azt a digitális kompetenciát, amelyet anyanyelvi szinten birtokol.

- Ez az innováció nemcsak az informatika, hanem minden tantárgy tekintetében megpróbál választ adni arra, hogy a kor kihívásaihoz igazodva milyen informatikai fejlesztések, szoftverfejlesztések segíthetnek a tananyag hatékonyabb elsajátításában.