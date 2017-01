Mint a gumiember: extrém mozdulatokra képes Balatincz Miklós, aki a jógára esküszik

Számos jótékony hatása van a jógának, mind testileg, lelkileg és szellemileg. Balatincz Miklós eleinte nem akart jógaoktató lenni, azonban egyetemi évei alatt úgy döntött, hogy ez az, ami igazán érdekli, így belevágott a tanulásba.

Balatincz Miklós tizenhárom éves korában kezdett jógázni, 15 évesen pedig már naponta két órát gyakorolt. Több helyen oktat, angolul és magyarul. Budapestre, illetve több kisebb településre is elmegy időnként, rengetegen érdeklődnek a jóga iránt. A klasszikus hatha és ashtanga jóga órákon kívül a jóga terápiás területein is képzi magát, ami azt jelenti, hogy javítanak a mozgáson, az életminőségen, és annak is tudnak segíteni, aki valamilyen sportsérülést szenvedett és hamarabb szeretne felépülni.

A gyakorlatok felépítéséhez sok idő kell, türelem és pontosság, mert egy-egy nem megfelelően kivitelezett ászana (belehelyezkedés) sérülésveszélyes is lehet. A szöveteket is és az éppen aktuális ideget - amivel az órán dolgoznak - szintén fel kell készíteni, és csak ezután lehet foglalkozni az izmokkal. Miklós gyakorlása közel tíz éve tart, míg eljuthatott addig a szintig, melyre jelenleg képes. Előtte az is nehézséget okozott neki, hogy megérintse, elérje lábujját.

Mára már főállásban dolgozik jógaoktatóként, csoportos órákat tart, illetve magánórákat is ad. Jógával el lehet érni az eredményes fogyást, fejleszti az ügyességet, erősít, segít a koncentrációban és kiegyensúlyozottabbá válni az életben.

Az órákon van egy alapvető struktúra, Miklós módszertanának egyedisége. A klasszikus jógaoktatásból, a dinamikus irányzatokból és a modern sporttudományból épít be elemeket. Óravázlatait mindig fejleszti, több gyakorlatot is kitalál, és ezekből építi fel óráit.