Minitáborokba várják a pécsi kisiskolásokat

A MeseTérKép egynapos, tematikus MiniTáboraiban a gyerekek egy-egy sajátos hangulatú mesevilágba utazhatnak el, ahol kreatív alkotófeladatok és drámajátékok segítségével közösen mélyülhetnek el az adott témában.



A Civil Közösségek Házában zajló egynapos MiniTábor ára 5000 Ft, ami tartalmazza a programokat minden nap 8.00-tól 16.00-ig, a tízórai, az ebéd és az uzsonna árát.

Jelentkezni az adott MiniTábort megelőző hét csütörtökéig lehet a meseterkep@gmail.com e-mail címen, vagy személyesen a Civil Közösségek Házában.

A programokat minimum 6 fő jelentkezése esetén indítják (maximum létszám 18 fő).

Korosztály: 7-14 év

Helyszín: Civil Közösségek Háza

7623 Pécs, Szent István tér 17.

Az alkotófoglalkozások a kortárs mese és a vizuális művészet játékos összehangolásán alapulnak.

A MiniTáborok témái és dátumai:

július 3., hétfő

MeseKarnevál - cirkuszos MiniTábor

A gyerekek Lackfi János versei és Makhulai Gabriella illusztrációi alapján készült Circus Maximus című papírszínházon keresztül belekóstolnak a cirkusz világába, egy rövid pantomimjáték segítségével megismerkednek annak szereplőivel, majd világkörüli útra indulnak a Föld különböző tájain, illetve különböző korokban rendezett karneválok felfedezésének céljából. A körút során a gyerekek megismerkedhetnek a karneválok különleges szereplőivel, hogy visszatapsolva kedvenc karakterüket megalkothassák azt, saját arcukra formálva.

július 4., kedd

MeseGalaxis-galaktikus MiniTábor

A MiniTábor során a kicsit megismerkednek Fény Sebestyénnel, egy kíváncsi és kedves idegennel, aki repülő csészealjával bejárja az egész galaxist. Elkísérjik következő útjára, ahol megalkotják saját fénylő mini galaxisukat és elmélyülnek a robotépítés világában.

július 10., hétfő

Álomfogó - indiános MiniTábor

Táncoló Pitypang és Ásító Felhő avatja be a táborlakókat az indián törzsek meséinek, legendáinak világába, s azt is megtudják, milyen szerepet játszanak az álmok az életükben. Idővel aztán ők is megalapítják saját törzsüket, s közösen megalkotják totemoszlopukat, ehhez azonban ki kell állnuiuk a próbákat, s be kell bizonyítanuiuk, hogy ismerik környezetünk növényeit és állatait.

július 11., kedd

Divattükör - divat témájú MiniTábor

A MiniTábor ideje alatt a divatot mint művészeti ágat vizsgálják, miközben megismerkednek az egyes korok és szubkultúrák kiegészítőivel, s elkészítik a divatkérdésekre reagáló saját alkotásaikat, ami lehet ruha, de akár műtárgy is.

A MiniTáborokkal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi telefonszámokon lehet érdeklődni:

Arató Vilja (kulturális mediátor) +36 30 78 75 759

Szalóki Réka (művészetterapeuta) +36 20 34 60 146

Varga Kitti (gyerekirodalmár) +36 30 53 69 333