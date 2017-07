Mézédes dinnye Vajszlóról: így hadakoznak a tolvajokkal, a vaddisznókkal és a multikkal

Dúl a dinnyeszezon, meg a kedvelt gyümölcshöz kapcsolható „árháború" is. A gazdák a nagyáruházakra mutogatnak, azok meg sikeresen hárítanak. Mi ezért inkább egy olyan árust, a vajszlói Greksa Györgyöt faggattuk a témában, akinél nagyobb tapasztalata aligha lehet bárkinek is, ebben a műfajban. Pécsett, Újmecsekalján van a törzshelye, a vevői visszatérő vendégek. Ez leginkább a minőségnek szól, meg annak, tényleg tudja, mi a titok nyitja.



- Kisgyermekként, faluhelyen szaladtunk a kereskedők után, akik kocsikról kínálták a görögdinnyét - nosztalgiázott egy keveset Greksa György, a vajszlói, ötvenes férfi. - Abban az időben mindez csupán játék volt számunkra, ma a kereskedés a megélhetésem egyik része.

- Ezek szerint jó helyen járunk. Tudja melyik a mézédes a kínálatból?

- Természetesen! De most hagyjuk az én portékámat, egy kicsit nézzük a dolgot távolabbról. A termelők jól ismerik, milyen magot érdemes elültetni. Egy alany 70 forint körül mozog, de több termést is hozhat. Mondjuk, ha 10 kilogrammos lesz összesen, akkor az jó dolog. De számtalan részből áll a költségvetés. Fólia, télen fűtés, élő munkaerő, kapálás, őrzés, öntözés, szedés, szállítás. Rengeteg benne a kockázati tényező. Mégis, ha sikerül a „kötés", vagyis megindul a kis gyümölcs fejlődése, akkor a 42. és a 45. nap között érdemes leszedni. Mi mindig este szüretelünk, reggelre tehát még meglehetősen friss az áru. Nem éjszakázik hűtőházban.

- Mégis, egyesek szerint akadnak „kényszerérett" darabok.

- A dolgok ezen része inkább csupán mese, legenda. Valóban, ha a száron, erőszakosan megforgatják a dinnyét, de nem választják le, akkor létezik olyan dolog, ami gyorsítja az érlelést. De komoly gazda inkább számol, mint trükközik.

- A kopogtatás, meg ilyen „varázslatok" használnak a kiválasztásnál?

- Mindenkinek léteznek praktikái. De ezekben én kevésbé hiszek. Inkább az ismertség számít. Itt mindegyik darab ugyanarról a területről való. Ami tegnap megfelelt, az holnap is hasonlóan remek lesz.

- A helyzet azért is érdekes, mert tilos lékelni.

- Így van, egészségügyi okokból nem megengedett a lyukasztás. De a darabolás lehetséges, ellentétben az áruházláncokkal. Hasítás után a színe, az állaga jól érzékelhető. Amit valaki megvásárolt, azt viszont helyben megízlelheti. Minőség kifogás után többször bizonyosan nem jön a csalódott kuncsaft. Ez bizalmi kérdés, nem növénytermesztési tudomány. A fizetőt nem szabad becsapni. Én holnap ugyanitt leszek, megtalálnak.

- Ennyi bizonytalansági tényező mellett, még mindig érdemes belevágni a termesztésbe?

- Nekem nem jött be, pedig mindenben igyekeztem takarékoskodni. Maradt az árus munka. De ha szerencsés az évjárat, vagyis hektáronként összejön a 250-300 mázsa, úgy lehet rajta keresni. Sokan meg nem is értenek máshoz. Ennek ellenére, akadt, aki meggazdagodott, de ismertem olyat is, aki ez miatt lett öngyilkos. Annyira tehát nem édes élet ez.