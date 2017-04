Méltó külsőt kap a komlói Templom tér

Több lépcsőben kap új külsőt a komlói Templom tér és környezete. A közterületek és az épületek felújítására állami és önkormányzati beruházások kínálnak lehetőséget.



A komlóiak tavaly találkozhattak először munkásokkal a Templom tér környékén: akkor a Járásbíróság környéki, rossz állapotú járdákat és parkolókat újította fel az önkormányzat. A munka a napokban kezdődött újra. A Bajcsy-Zsilinszky utcában időközben el is készültek a javításokkal, a következő lépcsőben a Bem utcában és a Templom téren folytatódik a felújítás. A Nemzetiségek Háza és a munkaügyi központ előtt új járdaszakasz épül és a buszpályaudvar felé vezető járda is új, biztonságosabb burkolatot kap. A templom előtt megszűnő parkolási lehetőség helyett a bíróság előtti új várakozóhelyek várják az autókat.

Folyamatban van a Templom tér történelmi külsejének visszaállítása is. Ennek leglátványosabb eleme a tér elpusztult díszkapuinak újjáépítése. A három kaput nem eredeti formájukban, hanem modern anyagokból, XXI. századi stílusban restaurálják a szakemberek.

A látványtervekre a város honlapján az elmúlt hetekben szavazhattak a komlóiak. A nemrég lezárult voksoláson legjobban szereplő látványterv alapján hamarosan elkezdődik az építkezés. A harmadik kapu 2018-ban, a negyedik 2019-ben épül meg.

„A lehetőségeket kell megtalálni, nem azok hiánya miatt panaszkodni. Arra nem lett volna képes a város, hogy az egész teret egyben felújítsa, de lépésekben haladva is elérhető ugyanaz az eredmény. A Templom tér a város egyik központja, ezért éppen ideje, hogy ehhez méltó külsőt is kapjon. Remélhetőleg a komlóiak is megbecsülik majd az elkészülő építményeket. - beszélt a futó projektről Polics József polgármester.

A Templom tér arculatát eközben más beruházások is formálják. A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola épületén a fenntartó egyházmegye kezd hamarosan nagyszabású munkálatokba. Emellett még az év végéig elindul a Járásbíróság rekonstrukciója is.