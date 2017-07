Megyei ellenőrző gyakorlatot tartott a katasztrófavédelem

A helyszínt egy komlói gyárépület adta, amelyben a gyakorlat feltételezése szerint az első emeleti üzemcsarnokban a munkaidő megkezdése előtti órákban öt fő tartózkodott, amikor elektromos meghibásodás következtében tűz keletkezett.

A tűz a nagy mennyiségű éghető anyagon gyorsan terjedt, majd a lángok a homlokzati nyílászárón kijutva átterjedtek a második emeleti raktárhelyiségre is. Mindkét szint füsttel telítődött, a bent tartózkodó öt fő önerőből nem tud kimenekülni. A tűz oltását, és a sérültek kimenekítését a gyakorlatban részt vevő egységek szimulálták.

A gyakorlat jól sikerült, azt a megyei tűzoltósági főfelügyelő megfelelőre értékelte, hiszen azon a gyakorlati forgatókönyv szerinti mozzanatok megfelelően, ellenőrzött körülmények között kerültek végrehajtásra, és teljesült a gyakorlattól elvárt cél is.

Összegzésként megállapítható, hogy minden ilyen gyakorlat csak növeli a tűzoltói beavatkozások biztonságát mind a beavatkozó állomány, mind a mentendők szemszögéből is, hiszen minél többször gyakorolnak be egyes mozzanatokat - pl. az életmentésnél alkalmazott technikai eszközök működőképességének és a használati fogásaikhoz kapcsolódó készségek felmérését, a bent rekedt személyek mentésének megszervezését, füsttel telített környezetben történő közlekedést, mentést is - azok egyre jobban rutinszerűvé válnak, amely egy igazi, éles beavatkozás során az életmentésre fordított idő lerövidülését jelentheti, a beavatkozás még szakszerűbbé tételét erősítheti.