Megkoszorúzzák Gebauer Ernő emléktábláját

Gebauer Ernő festőművész halálának 55. évfordulóján a 2012-ben megrendezett emlékév szervezésében és lebonyolításában közreműködők, valamint a festőművész tanítványai, munka- és pályatársai, tisztelői koszorúzást és megemlékezést tartanak a művész egykori lakóháza előtt, a 2012-ben dr. Páva Zsolt, Pécs város polgármestere által felavatott emléktáblánál.



A megemlékezés pénteken délután fél ötkor kezdődik a Pécs, Bessenyei utca 2. szám alatt. A művészre emlékezik L. Csépányi Katalin újságíró, a Hetedhéthatár alapító-szerkesztője, a Gebauer Ernő Emlékév (2012) főszervezője, tárogatón közreműködik Borsós István.

Gebauer Ernő elsősorban pécsi és dél-dunántúli templomokban készült vallási témájú freskói és seccói révén vált ismertté. Gebauer nem véletlenül kapta „A templomfestő" ragadványnevet.

Művészi munkássága azonban a templomfestészeten jóval túlmutat. Világi témájú freskói pécsi közintézmények - többek között a Nagy Lajos Gimnázium, az Apolló filmszínház, vagy az egykori „Nagycsemege" - falain láthatók. Olajfestményei, linómetszetei, rajzai köz- és magángyűjtemények értékes darabjai. Tervezett könyvborítókat, plakátokat, ex libriseket, sőt bankjegyeket is. Az 1930-as, 40-es években művészi értékű idegenforgalmi kiadványokban jelentek meg Pécs nevezetességeit ábrázoló linómetszetei. A festészet mellett oktatott is. Bár hivatásos pedagógus nem kívánt lenni, életét mégis végigkísérték a tanítványok: 1919-től működtetett festő- és rajziskolát, s még az 1950-es évek végén is számos pécsi fiatal hozzá járt tanulni.

Gebauer Ernő élete összeforrt szeretett városával, Péccsel. A város köztiszteletben álló polgára volt: festőművészi munkája, művészetszervező tevékenysége, oktatói munkája mellett kedves és szerény személye tette népszerűvé.