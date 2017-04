Megkezdődött a nagyhét: a Tettyén és Máriagyűdön is élő passiót mutatnak be vasárnap

Virágvasárnappal megkezdődött ma a nagyhét, amely a legnagyobb keresztény ünnepre, a húsvétra felkészítő nagyböjt utolsó időszaka. A keresztények ezen az ünnepen emlékeznek Jézus bevonulására Jeruzsálembe. A Pécsi Egyházmegye szertartásai és eseményei vasárnap Udvardy György szentmiséjével kezdődik a Székesegyházban.

Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az ünnep alkalmából az esztergomi bazilikában mutat be szentmisét délelőtt fél 11-kor - tudatta Tóth János Csaba, a főegyházmegye sajtóreferense.

A virágvasárnapi szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődik, ahol a hívek pálmaágakkal és barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, ahogy egykor a jeruzsálemiek hódoltak Krisztus előtt.

A virágvasárnapi szertartás része a hívek által hozott barkaágak megáldása.



Ez a vasárnap "az Úr szenvedésének vasárnapja" néven ismert a liturgiában, és a szertartás során elhangzik Jézus szenvedéstörténete, a passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, "megvalósítva a megváltást, amely az emberek számára az örök életet hozta el".

A Pécsi Egyházmegye szertartásai és eseményei:

Virágvasárnap (április 9.):

9.30-kor Pécsett, a Székesegyházban virágvasárnapi ünnepi szentmisét mutat be Udvardy György megyéspüspök.

15.00-kor két helyszínen is élő passiót mutatnak be. Máriagyűdön, a kegytemplomban és Pécsen, a Tettyén, a Katifi szervezésében.

18.00-kor Bátaszéken szintén élő passiót adnak elő.



Nagyszerda (április 12.):

18.00 órakor az elhunyt püspökökért tart szentmisét Udvardy György megyéspüspök a Pécsi Székesegyház altemplomában. Hagyományosan minden esztendőben április 12-én, Cserháti József egykori megyéspüspök halálának emléknapján, az egyházmegye elhunyt főpásztoraiért imádkoznak, és hálát adnak az általuk kapott kegyelmi ajándékokért.

20.00 órakor sötétzsolozsma a Pécsi Székesegyházban.

A pécsi székesegyházban a zsoltárok éneklésével a Pécsi Székesegyház Palestrina Kórus szolgál.



Nagycsütörtök (április 13.):

10.00 órakor a Pécsi Székesegyházban papi fogadalomújítás és olajszentelési szentmise.

18.00 órakor nagycsütörtöki szertartás, majd szentmise az utolsó vacsora emlékére, amelyet Udvardy György megyéspüspök celebrál.

18.00 órakor kezdődik a Pálos templomban is a szertartás, ahol a reggeli szentmise elmarad. A nagyheti Szent Három Napban lelkigyakorlat lesz a Pálos templomban. Az elmélkedések a nagyheti szertartások alkalmával, illetve nagypénteken és nagyszombaton zsolozsmával egybekötve délelőtt 10.00 órakor lesznek. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket Puskás Antal pálos atya tartja.

21.00 órakor fáklyás zarándoklat a Havi-hegyre (indulás a Pécsi Székesegyház elől).



Nagypéntek (április 14.):

8.30 órakor sötétzsolozsma a Pécsi Székesegyház Szt. Mór kápolnájában.

15.00 órakor városi keresztút a Kálvária-dombon.

18.00 órakor Urunk szenvedésének ünneplése a Pécsi Székesegyházban.

18.00 órakor kezdődik a Pálos templomban is a szertartás. A reggeli szentmise elmarad.



Nagyszombat (április 15.):

8.30 órakor sötétzsolozsma a Pécsi Székesegyház Szt. Mór kápolnájában.

20.00 órakor húsvéti Vigília a Pécsi Székesegyházban.

20.00 órakor kezdődik a Pálos templomban is a szertartás. A nagyheti szertartások miatt itt a reggeli szentmise elmarad.



Húsvétvasárnap (április 16.):

9.30 órakor ünnepi szentmise a Pécsi Székesegyházban.



Húsvéthétfő (április 17.):

A Pálos templomban a szentmisék reggel 8.00 és este 18.00 órakor kezdődnek.

A Lyceum templomban húsvéthétfőn a szentmise vasárnapi rend szerint 10.45 órakor kezdődik. A húsvéthétfői szentmisét a Lyceum templom urnatemetőjében eltemetettek lelki üdvéért ajánlják fel.