Megkezdődött a komlói Munkácsy utca felújítása

A közművek cseréjével elkezdődött a munka a sokak által Komló legrosszabb állapotú útjának tartott Munkácsy utcában. A jövő szeptemberig tartó projekt végére a szakasz minden részében megújul, addig viszont a kisebb-nagyobb korlátozások miatt a városvezetés az itt élők türelmét kéri.



A víz- és szennyvízvezetékek cseréjével kezdőik az év legnagyobb útfelújítási projektje Komlón, a Munkácsy utcában. A területre már felvonultak a munkagépek, hogy kiássák a több évtizedes, korszerűtlen és szivárgásveszélyes vezetékeket. „Ezek a közművek még eternitcsövek felhasználásával épültek, amelyek már alaposan elöregedtek és cserére szorulnak. Ezért a teljes szakaszt felbontjuk és korszerű, műanyag vezetékekre cseréljük, mind az ivóvíz-, mind a szennyvízhálózat esetében" - mutatta be a munkálatokat Polics József polgármester.

A teljes beruházás ennél természetesen lényegesen nagyobb volumenű lesz. A következő hónapokban a járdákat, szegélyköveket, majd a teljes útburkolatot is ki fogják cserélni.

A kivitelezők kiválasztására jelenleg is folyamatban van a közbeszerzés. A városháza reményei szerint június végére lezárulnak az eljárások és a közmű-rekonstrukció után kezdődhet is a következő munkafázis. A beruházást kormányzati támogatással és önerővel tudják megvalósítani.

„Az itt élőknek folyamatosan számolniuk kell kisebb nagyobb fennakadásokkal. Egy ideig vízkorlátozások is lesznek, amelyekről előzetesen a kivitelező mindenkit tájékoztatni fog. Ezek ideje alatt lajtoskocsival biztosítunk ivóvizet mindenkinek. Ha a közművek elkészülnek, akkor már csak más jellegű közlekedési nehézségek merülhetnek fel. Mindenkinek a türelmét és a megértését szeretném kérni ezek miatt. Nem fogják megbánni, hiszen a munka végén több mint egy kilométeres, vadonatúj utcát vehetnek át" - kérte a lakók támogatását a polgármester.