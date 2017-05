Megjelent Boros Misi zongorista, a Virtuózok pécsi felfedezettjének első lemeze

A Kis Virtuózok Alapítvány gondozásában kiadott dupla CD-n a 13 éves zongoraművész tavaly november 15-én, a Müpában adott koncertje hallható, ahol Nemzeti Filharmonikusokkal lépett színpadra.



"Nekem ez nagyon nagy dolog; Scarlattitől, a barokk kortól Bartókig egy színes, szép műsort tudtunk összeállítani" - mondta el a lemezmegjelenésről az MTI-nek Boros Misi, megjegyezve, hogy mindegyik azon szereplő mű közel áll hozzá, Chopin Gesz-dúr etűdje pedig különösen.

A Boros Misi önálló koncertje címet viselő lemezen négy Chopin-mű mellett Bach és Beethoven egy-egy darabja is hallható, annak második korongjára pedig Mozart zongorakoncertje került, amelyet a Nemzeti Filharmonikusokkal együtt adott elő.

A hétköznaponként három, hétvégén akár napi hét órát is gyakorló ifjú zongoraművész kiemelte: jelenleg Chopin "nagy és nehéz művét", az f-moll zongoraversenyt tanulja, amelyet a tervek szerint őszi, téli és jövő tavaszi koncertjein hallhat majd a közönség.

Boros Misi a számára hamarosan aktuálissá váló továbbtanulásra vonatkozó kérdésre azt mondta: a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskolában folytatja tanulmányait, ahol az őt hatéves kora óta oktató Megyimóreczné Schmidt Ildikó marad a zongoratanára. Róla a zongoraművész édesapja, Boros János filozófus úgy fogalmazott: "rengeteg nagyszerű zongorista került ki ennek a szuper tanárnak a keze alól, úgyhogy kár lenne változtatni".

A lemezt a Virtuózok az Amazonon fogja terjeszteni, annak hanganyaga elérhető az iTuneson, valamint a Deezeren - közölte. Boros Misiről hétfőn közölt cikket a brit The Guardian online kiadása, amelyben Stephen Pritchard a csodagyerekként emlegetett ifjú művész eddigi pályafutását, a sportok - azon belül is a labdarúgás és a Forma-1 - iránti rajongását is felelevenítve azt írta: "a világ zeneszerető közönsége kétségtelenül hallani fog a jövőben róla".

A 2003-as születésű Boros Misi 8 éves kora óta minden korosztályos országos versenyt megnyert, így 2011-ben és 2014-ben a Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraversenyt kiemelt nívódíjjal, a 2013-as Nyíregyházi Zeneiskolai Zongoraversenyt és a 2014-es Chopin Zongoraversenyt, 2013-ban Rómában a 8. Mozart Zongoraversenyt a legfiatalabbak kategóriájában és a verseny abszolút győztese is lett.

2014-ben a legfiatalabbak korosztályában megnyerte a közmédiában közvetített Virtuózok versenyt, 2016-ban Párizsban a Concours Musical de France nemzetközi zongoraversenyen a 18 éven aluliak között kiemelt első díjas lett. (https://www.theguardian.com/music/2017/may/08/misi-boros-a-13-year-old-piano-prodigy-has-released-his-debut-album-is-it-any-good)