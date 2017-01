Megelőző óvintézkedések rendkívüli hideg esetén

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hétvégén rendkívül hideg idő várható, ami számos veszélyt rejt magában. A balesetek és tűzesetek megelőzése érdekében a katasztrófavédelem az alábbi megelőző óvintézkedések megtételét javasolja a lakosságnak.



A tüzelő- és fűtő berendezések fokozott használata során is minden esetben be kell tartani a használati szabályokat, valamint csak és kizárólag megfelelő tüzelőanyagot tanácsos használni. A nyílt égésterű tüzelő- és fűtő berendezések használata során még rendkívül hideg időjárás esetén is biztosítani kell a megfelelő levegő-utánpótlást, tehát bizonyos időközönként szellőztetni kell, mert ennek hiányában veszélyes koncentrációban alakulhat ki szén-monoxid.



Valamennyi közlekedési ágazatra hatással lehet a rendkívül hideg időjárás, ezért hosszabb menetidőkre és fennakadásokra kell számítani. Csak a téli időjárási körülményeknek felkészített gépjárművel tanácsos útnak indulni és érdemes a megszokottnál több üzemanyagot tankolni. A közműszolgáltatásokat közvetlenül és közvetve is érintheti a jóval a fagypont alatti hőmérséklet, ezért esetleges átmeneti kimaradásokra, akadozásra is lehet számítani.



A tartósan fagypont alatti hőmérséklet kedvez a nyílt vízfelületek jegesedésének, a befagyott vizek szabadidős programoknak adnak helyet. Fontos tudni azonban, hogy csak a kijelölt helyeken és csak a megfelelő jégvastagság mellett biztonságos a jégen tartózkodás, beszakadás esetén pedig azonnal a tűzoltók segítségét kell kérni.



A mobiltelefont otthon és lehetőség szerint útközben is célszerű feltöltött állapotban tartani, valamint használni a katasztrófavédelem ingyenes tájékoztató alkalmazását (VÉSZ), illetve figyelemmel követni a hatósági, a szolgáltatói és a meteorológiai tájékoztatókat. Aki balesetet vagy tűzesetet észlel, esetleg balesetet szenvedett, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívó számot és kérje a tűzoltók segítségét. A rendkívüli hidegben még inkább számít minden perc, amivel hamarabb érkezhet meg a segítség.