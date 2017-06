Még több rászoruló gyermek kaphatja ingyen az ebédet Pécsett a nyári szünidőben

Az önkormányzat bővíti a jogosultak körét, így még több gyermek étkezhet ingyen a szünidőben. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolás diákok is élhetnek a lehetőséggel, ha szüleik kérik azt.

A szünidei gyermekétkeztetésről szóló rendelkezések alapján az önkormányzatok a szülők kérelmére ingyenesen biztosítja a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére. Ennek költségeit az állam és az önkormányzat együttesen állja.



A tapasztalatok szerint azonban az érintettek közül csak kevesen éltek a lehetőséggel : a tavaszi szünetben például 1285 főből mindössze 239 igényelt ebédet, a nyári vakáció idejére pedig a június első hetéig érkezett adatok alapján 273-an.



A pécsi önkormányzat a nyári étkeztetésre korábban tízmillió forintot különített el, azonban az adatokból már most látszik, hogy a keret messze nem fog elfogyni .



Erre, valamint arra is tekintettel, hogy a rászoruló gyermekek szélesebb köre számára is elérhető legyen a nyár folyamán a napi egyszeri meleg étel elfogyasztása, dr. Őri László alpolgármester javaslatára a közgyűlés csütörtökön úgy döntött, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, általános iskolába járó gyermekek is élhetnek a lehetőséggel. Ezzel további 340 fővel bővülhet az érintettek köre.



Négy iskolából vihető el

A szünidőben az ebédet az alábbi négy intézményből vihetik el a gyermekek:

- Budai Városkapu Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

- Mecsekalja Általános Iskola Köztársaság Téri Általános Iskolája

- Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,Speciális Szakiskola és Kollégium

- Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola (ANK)

7632 Pécs, Apáczai Csere János krt. 1.

A területi szociális központok - a kérelem nyomtatvány megküldésével - értesítik a pécsi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, étkezésre jogosult gyermekeket nevelő családokat a szünidei étkeztetés lehetőségéről, módjáról, helyszíneiről.



Az elfogadott kérelmeket követően július 10. és augusztus 16. között kaphatják ingyen az ebédet azok, akiknek a mostani javaslat elfogadása után az majd megjár.

Képünk illusztráció.