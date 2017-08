Még egy hétig lehet pótfelvételire jelentkezni az egyetemekre, főiskolákra

Augusztus 7-ig jelentkezhetnek a pótfelvételi eljárásra azok, akik az általános feltételek mellett nem kerültek be egyetemre, főiskolára, vagy nem adtak be kérelmet.

A felvi.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet, és csak egyetlen képzés jelölhető meg.



A pótfelvételi során kizárólag önköltséges képzések indulnak, ez alól kivétel az ápolás mesterképzési szak három felsőoktatási intézményben, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyes képzései.



Az eljárásban meghirdetett képzések és azok legfontosabb tudnivalói a felvi.hu oldalon az Egyetemek, főiskolák menüpontban, a Pótfelvételi eljárás 2017 (szeptemberben induló képzések) fül alatt találhatók meg.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az általános eljárásban még Nyugat-magyarországi Egyetemként szereplő felsőoktatási intézmény új neve Soproni Egyetem (SOE), a Pallasz Athéné Egyetem új neve pedig Neumann János Egyetem (NJE).



A pótfelvételiben meghirdetett szakok esetében a ponthatárok nem lehetnek alacsonyabbak a július 26-án meghatározottnál, ha a szakot korábban az általános eljárásban is meghirdették, illetve a jogszabályi minimumnál (alapképzésen és osztatlan mesterképzésen 280, felsőoktatási szakképzésen 240, mesterképzésen 50 pont), amennyiben a képzést az általános eljárásban nem hirdették meg.



Az űrlapok kitöltésére augusztus 7-én éjfélig van lehetőség, s azokat ugyanezen időpontig hitelesíteni is kell. Ez megtehető Ügyfélkapun keresztül, vagy az e-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni).



Ha a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy - elsősorban mesterképzésekben - felvételi vizsgát írnak elő, akkor azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívólevelet általában nem küldenek.



A ponthatárokat előreláthatólag augusztus 25-én hirdetik ki, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre. A felvettek a felvételi határozatot és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a ponthatárok kihirdetését követően a felsőoktatási intézménytől kapják meg szeptember első napjaiban.